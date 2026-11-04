CVS va scinder son activité, évaluée à 117 milliards de dollars, en séparant ses pharmacies de ses activités d'assurance ; le cours de l'action chute

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* La scission devrait être finalisée au cours du premier semestre 2028

* Après la scission, les actionnaires détiendront des actions dans les deux sociétés

* Prévisions d'un BPA ajusté d'au moins 8,65 dollars pour 2027, supérieur aux estimations des analystes

(Ajout des commentaires du directeur général et des analystes aux paragraphes 4, 7, 12 et 13)

par Amina Niasse et Sneha S K

CVS Health CVS.N a annoncé mercredi son intention de se scinder en deux entités, séparant ses pharmacies de détail de l’activité d’assurance Aetna et de ses activités de prise en charge pharmaceutique, dans le cadre d’un démantèlement majeur de ce conglomérat de la santé de 117 milliards de dollars qu’il a mis des années à construire.

L'action CVS a plongé de 12,6% à 79,94 dollars après cette annonce.

David Joyner, directeur général de CVS Health, a déclaré qu’au cours des deux dernières années, sa chaîne de 9 000 pharmacies, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques Caremark et les activités d’assurance santé d’Aetna avaient enregistré des progrès notables, rendant ainsi possible cette nouvelle structure.

Au cours des huit derniers trimestres, la société a dépassé les attentes de Wall Street, a-t-il ajouté. Elle l’a encore fait mercredi, en annonçant un bénéfice de 2,09 dollars par action au troisième trimestre, dépassant largement l’estimation moyenne des analystes de 1,65 dollar, selon les données de LSEG.

« Les activités fonctionnent vraiment très bien », a déclaré M. Joyner lors d’une interview. « Nous avons eu l’opportunité de prendre des décisions différentes de celles que nous, ou plutôt que j’aurais pu prendre il y a deux ans. »

Des années de consolidation du secteur ont accru la pression exercée sur CVS et d’autres acteurs par des détracteurs qui affirment que ces acquisitions ont créé des conflits d’intérêts entre les entreprises et ont contribué à la hausse des dépenses de santé aux États-Unis, les plus élevées au monde.

« L’intégration verticale au sein des organisations de soins gérés a été vivement critiquée ces dernières années tant par les régulateurs que par les clients. CVS est l’entreprise la plus exposée à l’intégration verticale dans le secteur », a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar, ajoutant que « la direction a probablement estimé qu’il valait mieux agir de manière quelque peu préventive plutôt que d’attendre une décision judiciaire ou législative qui les y contraindrait ».

La société prévoit pour 2027 un bénéfice ajusté d’au moins 8,65 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui s’établissaient à 8,53 dollars par action.

Cette scission prévue est la dernière d’une série de scissions d’entreprises majeures observées au cours de cette décennie, les entreprises cherchant à simplifier leurs opérations et à accroître le rendement pour leurs actionnaires.

SCISSION EN 2028

CVS a indiqué qu’elle prévoyait de finaliser la scission au cours du premier semestre 2028. Cette scission ramène CVS au statut de chaîne de pharmacies autonome pour la première fois depuis 2006, année où elle avait racheté le gestionnaire de programmes pharmaceutiques (PBM) Caremark. Elle allait ensuite multiplier les acquisitions pendant 20 ans, notamment le rachat, pour 78 milliards de dollars, de l’assureur santé Aetna en 2018.

Après la scission, CVS Health sera dirigée par Joyner et regroupera Aetna, Caremark, ses pharmacies spécialisées ainsi que les sociétés de services de santé Oak Street Health et Signify Health.

Prem Shah, qui dirige actuellement les activités pharmaceutiques, les activités connexes et la prestation de soins de santé, deviendra directeur général de CVS Pharmacy, qui englobera également ses MinuteClinics, ses pharmacies de vente par correspondance et la plateforme grand public Health100, qui aide les patients à gérer leurs soins à l’aide de données provenant des assureurs, des prestataires et des pharmacies.

Joyner a déclaré que lorsqu’il a pris ses fonctions il y a deux ans, l’entreprise prévoyait une baisse de 5% de son activité pharmaceutique. Il a expliqué que CVS avait amélioré la technologie de ses magasins pour augmenter leur capacité et modifié son modèle de remboursement des médicaments sur ordonnance, ce qui lui a permis de proposer des prix plus bas tout en générant des bénéfices tant sur les médicaments de marque que sur les génériques.

Il a également apporté des améliorations chez Aetna, qui n’avait pas atteint ses objectifs financiers à la suite d’erreurs de calcul dans ses régimes de santé publics "Medicare Advantage" destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap.

Les assureurs santé ont dû faire face à une hausse des coûts médicaux dans le cadre de Medicare, de Medicaid (destiné aux Américains à faibles revenus), des régimes de l’Affordable Care Act et des assurances privées, les consommateurs ayant davantage recouru aux services de santé après la pandémie de COVID-19.

Les pharmacies CVS ont également dû faire face à des pressions sur les paiements et à la concurrence d’Amazon

AMZN.O et d’autres pharmacies en ligne. Le passage à la livraison des médicaments sur ordonnance a réduit le nombre de visites en magasin, qui génèrent des achats supplémentaires.

Ces défis soulignent la situation économique de plus en plus difficile des grandes chaînes de pharmacies américaines.

Confronté à des difficultés similaires, son concurrent Walgreens a cédé son activité pharmaceutique Boots et a été racheté l’année dernière par la société de capital-investissement Sycamore Partners, à l’issue d’un long processus de vente.

CVS avait exploré différentes options, notamment une scission potentielle en 2024, comme l’avait rapporté Reuters à l’époque, alors que le géant de la santé était aux prises avec des difficultés dans l’ensemble de ses activités.

« L’amélioration des résultats financiers a probablement joué un rôle dans le choix du moment de cette décision: mieux vaut agir en position de force qu’en position de faiblesse », a déclaré Julie Utterback, de Morningstar.

CVS a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à au moins 8,20 dollars, mais a indiqué qu’elle restait prudente pour le reste de l’année, compte tenu de la tendance à la hausse persistante des coûts médicaux et d’autres enjeux macroéconomiques.

Une fois la scission finalisée, les actionnaires de CVS Health détiendront des actions dans les deux sociétés.