CVS va scinder son activité, évaluée à 117 milliards de dollars, en séparant les pharmacies de l'assurance ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La scission devrait être finalisée au cours du premier semestre 2028

* Après la scission, les actionnaires détiendront des actions dans les deux sociétés

* Prévisions d'un BPA ajusté d'au moins 8,65 dollars pour 2027, supérieur aux estimations des analystes

(Ajout des commentaires d'un investisseur et du directeur financier aux paragraphes 2 à 4, ainsi que des commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 8; mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 5)

par Amina Niasse et Sneha S K

CVS Health CVS.N a annoncé mercredi son intention de se scinder en deux entités, séparant ses pharmacies de détail de l’activité d’assurance Aetna et de ses activités de prestations pharmaceutiques, dans le cadre d’un démantèlement majeur de ce conglomérat de la santé de 117 milliards de dollars qu’elle a mis des années à construire.

La société prévoit pour 2027 un bénéfice ajusté d’au moins 8,65 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 8,53 dollars par action. Mais Kevin Gade, directeur des opérations chez Bahl & Gaynor, a déclaré que ces prévisions faisaient pâle figure face à celles de ses concurrents, dont certains se concentrent davantage sur les régimes financés par l’État qui pourraient bénéficier d’un soutien politique accru l’année prochaine, après que les démocrates ont remporté de manière décisive le contrôle du Congrès américain lors des élections de mi-mandat de mardi .

« Je pense que les investisseurs prennent un peu de recul pour se demander pourquoi ils devraient miser sur une entreprise qui devrait connaître un ralentissement de ses bénéfices en 2027, alors que tous ses concurrents afficheront une croissance accélérée de leurs bénéfices cette année-là », a-t-il déclaré.

Lors d’une conférence téléphonique, le directeur financier Brian Newman a évoqué les défis auxquels sera confrontée l’année prochaine l’activité de CVS liée aux prestations pharmaceutiques, en raison d’un programme gouvernemental de tarification des médicaments à prix réduit, ainsi que d’une « saison de vente moins dynamique » auprès des clients et d’une baisse du nombre d’adhérents aux régimes de santé.

L'action CVS a chuté de 13 % dans l'après-midi, ce qui devrait faire perdre à l'entreprise près de 15 milliards de dollars de capitalisation boursière.

« Les actions de CVS sont en baisse aujourd’hui malgré des résultats d’exploitation très solides au troisième trimestre, car l’annonce de la scission de la société a pris tout le monde par surprise et est perçue comme une mesure défensive face à la réglementation plutôt que comme une initiative offensive », a déclaré Kevin Caliendo, analyste chez UBS.

David Joyner, directeur général de CVS Health, a déclaré qu’au cours des deux dernières années, sa chaîne de 9 000 pharmacies, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques Caremark et les activités d’assurance santé d’Aetna avaient enregistré des progrès notables, rendant ainsi possible la nouvelle structure.

Andrew Mok, analyste chez Barclays, a cité le manque de détails financiers concernant cette scission comme l’une des principales préoccupations des investisseurs, ajoutant que lorsque CVS avait racheté Caremark il y a 20 ans, la société avait annoncé que cette opération générerait des synergies d’au moins 500 millions de dollars.

Au cours des huit derniers trimestres, l’entreprise a dépassé les attentes de Wall Street, a souligné le directeur général. Elle l’a encore fait mercredi, en annonçant un bénéfice au troisième trimestre de 2,09 dollars par action, dépassant largement l’estimation moyenne des analystes de 1,65 dollar par action, selon les données de LSEG.

« Les activités se portent vraiment bien », a déclaré M. Joyner lors d’une interview. « Nous avons eu l’opportunité de prendre des décisions différentes de celles que nous, ou que j’aurais pu prendre il y a deux ans. »

CONSOLIDATION DU SECTEUR

Des années de consolidation du secteur ont accru la pression exercée sur CVS et d’autres acteurs par des détracteurs qui affirment que ces acquisitions ont créé des conflits d’intérêts entre les entreprises et ont contribué à la hausse des dépenses de santé aux États-Unis, les plus élevées au monde.

« L’intégration verticale au sein des organisations de soins gérés () fait l’objet de critiques tant de la part des régulateurs que des clients depuis quelques années. CVS est l’entreprise la plus exposée à l’intégration verticale dans le secteur », a déclaré Julie Utterback, analyste chez Morningstar, ajoutant que « la direction a probablement estimé qu’il valait mieux agir de manière quelque peu préventive plutôt que d’attendre une décision judiciaire ou législative qui les y contraindrait ».

Cette scission prévue est la dernière d’une série de scissions d’entreprises majeures observées au cours de cette décennie, les entreprises cherchant à simplifier leurs opérations et à accroître le rendement pour leurs actionnaires.

SCISSION EN 2028

CVS a indiqué qu’elle prévoyait de finaliser la scission au cours du premier semestre 2028. Cette scission ramène CVS au statut de chaîne de pharmacies autonome pour la première fois depuis 2006, année où elle avait racheté le gestionnaire de programmes pharmaceutiques (PBM) Caremark. Elle allait ensuite multiplier les acquisitions pendant 20 ans, notamment le rachat, pour 78 milliards de dollars, de l’assureur santé Aetna en 2018.

Après la scission, CVS Health sera dirigée par Joyner et regroupera Aetna, Caremark, ses pharmacies spécialisées ainsi que les sociétés de services de santé Oak Street Health et Signify Health.

Prem Shah, qui dirige actuellement les activités pharmaceutiques, les activités connexes et la prestation de soins de santé, deviendra directeur général de CVS Pharmacy, qui englobera également ses MinuteClinics, ses pharmacies de vente par correspondance et la plateforme grand public Health100, qui aide les patients à gérer leurs soins à l’aide de données provenant des assureurs, des prestataires et des pharmacies.

M. Joyner a déclaré que lorsqu’il a pris ses fonctions il y a deux ans, l’entreprise prévoyait un recul de 5 % de son activité pharmaceutique. Il a expliqué que CVS avait amélioré la technologie de ses magasins pour augmenter leur capacité et modifié son modèle de remboursement des médicaments sur ordonnance, ce qui lui a permis de proposer des prix plus bas tout en générant des bénéfices tant sur les médicaments de marque que sur les génériques.

Il a également apporté des améliorations chez Aetna, qui n’avait pas atteint ses objectifs financiers à la suite d’erreurs de calcul dans ses régimes de santé publics « Medicare Advantage » destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus.

Les assureurs santé ont dû faire face à une hausse des coûts médicaux dans le cadre de Medicare, de Medicaid (destiné aux Américains à faibles revenus), des régimes de l’Affordable Care Act et des assurances privées, les consommateurs ayant davantage recouru aux services de santé après la pandémie de COVID-19.

Les pharmacies CVS ont également dû faire face à des pressions sur les paiements et à la concurrence d’Amazon

AMZN.O et d’autres pharmacies en ligne. Le passage à la livraison des médicaments sur ordonnance a réduit le nombre de visites en magasin, qui génèrent des achats supplémentaires.

Ces défis soulignent les difficultés économiques croissantes des grandes chaînes de pharmacies américaines.

Confronté à des difficultés similaires, son concurrent Walgreens a cédé son activité pharmaceutique Boots et a été racheté l’année dernière par la société de capital-investissement Sycamore Partners, à l’issue d’un long processus de vente.

CVS avait exploré différentes options, notamment une scission potentielle en 2024, comme l’avait rapporté Reuters à l’époque, alors que le géant de la santé était confronté à des difficultés dans l’ensemble de ses activités.

CVS a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à au moins 8,20 dollars par action, mais a déclaré qu’elle restait prudente pour le reste de l’année compte tenu de la tendance à la hausse persistante des coûts médicaux et d’autres problèmes.

Une fois la scission finalisée, les actionnaires de CVS Health détiendront des actions dans les deux sociétés.