CVS relève ses prévisions et annonce sa scission en deux entités cotées

CVS Health Corporation (-10,90%, à 81,44 dollars) a dévoilé des résultats en hausse pour son troisième trimestre 2026, accompagnés d'un relèvement de ses objectifs annuels et d'un projet majeur de scission en deux entreprises indépendantes cotées en bourse, dont la finalisation est prévue pour le premier semestre 2028.

Sur le plan financier, les revenus du fournisseur de produits et services de santé ont progressé de 5,4% sur un an au troisième trimestre pour atteindre 108,4 milliards de dollars (contre 102,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2025). Le bénéfice net par action (BPA) dilué GAAP ressort à 1,68 dollar, contre une perte par action de 3,13 dollars un an plus tôt, une amélioration qui s'explique par l'absence de la charge de dépréciation du goodwill de 5,7 milliards de dollars enregistrée un an plus tôt. Le BPA ajusté s'établit à 2,09 dollars (contre 1,60 dollar un an auparavant), porté principalement par le résultat opérationnel ajusté de la division Health Care Benefits dans le cadre de son plan de redressement des marges. Depuis le début de l'exercice, le flux de trésorerie opérationnel atteint 15,3 milliards de dollars.

Fort de la performance des segments Health Care Benefits et Pharmacy & Consumer Wellness, le groupe a revu à la hausse ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2026, tout en maintenant une posture prudente face aux coûts élevés et aux aléas macroéconomiques : le chiffre d'affaires total est attendu à au moins 420 milliards de dollars, le bénéfice par action dilué GAAP devrait s'installer à au moins 6,98 dollars, contre une fourchette de 6,84 à 7,04 dollars précédemment. De son côté, le bénéfice par action ajusté est relevé à au moins 8,20 dollars, contre 7,90 à 8,10 auparavant. Enfin, le flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles est désormais attendu à au moins 15,5 milliards de dollars, contre au moins 11,5 milliards initialement.

Projet de scission

A l'issue d'une revue stratégique menée par son conseil d'administration, CVS Health a officialisé son intention de se scinder en deux sociétés distinctes, chacune bénéficiant d'une structure de capital propre et d'une notation attendue en catégorie "investment grade".

Une entreprise de solutions de santé, qui conservera provisoirement le nom de CVS Health. Elle regroupera les activités d'assurance Aetna, le gestionnaire de prestations pharmaceutiques CVS Caremark, CVS Specialty, ainsi que les réseaux de soins Oak Street Health et Signify Health. David Joyner, actuel président et directeur général de CVS Health, en prendra la direction générale.

Une entreprise de pharmacie de détail et de soins de proximité (baptisée CVS Pharmacy). Elle rassemblera environ 9 000 officines, la pharmacie par correspondance, les cliniques MinuteClinic (soins virtuels inclus) ainsi que l'activité de services technologiques Health100. Cette entité sera dirigée par Prem Shah, actuel président de groupe chez CVS Health.

L'opération, qui doit être exonérée d'impôt fédéral américain pour CVS Health et ses actionnaires, permettra aux détenteurs d'actions actuels de posséder des titres des deux nouvelles entités. La réalisation reste soumise aux conditions usuelles.