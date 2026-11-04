CVS Health relève ses objectifs annuels et projette une scission

À l'occasion de la publication de résultats en progression pour son 3e trimestre, CVS Health fait part d'un relèvement de ses objectifs pour l'ensemble de 2026, mais aussi d'un projet de scission en deux entreprises cotées en Bourse séparément.

Le groupe fait état d'un BPA ajusté de 2,09 USD au titre du trimestre écoulé, contre 1,60 USD un an auparavant, principalement en raison d'une amélioration du résultat d'exploitation ajusté de son segment des prestations de santé, reflétant la poursuite de la mise en oeuvre de son plan de redressement de la marge.

Ses revenus ont augmenté de 5,4% à 108,4 MdsUSD, les croissances de ses divisions prestations de santé ( 2,4%) et surtout services de santé ( 9,5%) ayant largement compensé un repli de 2% de sa division pharmacies et bien-être grand public.

Sur ces bases, CVS Health relève ses prévisions pour l'année 2026, anticipant désormais un BPA ajusté d'au moins 8,20 USD, contre une fourchette précédente de 7,90 à 8,10 USD, et un cash-flow opérationnel d'au moins 15,5 MdsUSD, contre au moins 11,5 MdsUSD en estimation précédente.

Un projet de scission en deux entreprises

Par ailleurs, à l'issue d'un examen stratégique complet mené par le conseil d'administration, le groupe fait part de son intention de se scinder en deux sociétés indépendantes cotées en Bourse, une opération qu'il souhaite finaliser au cours du 1er semestre 2028.

La séparation prévue donnera naissance à une entreprise spécialisée dans les solutions de santé qui conservera temporairement le nom de CVS Health et comprendra Aetna, CVS Caremark, CVS Specialty, Oak Street Health et Signify Health.

L'autre entreprise issue de la scission, baptisée CVS Pharmacy, regroupera pour sa part environ 9 000 pharmacies CVS, une pharmacie de vente par correspondance, MinuteClinic (y compris les soins virtuels) et l'activité de services technologiques Health100.