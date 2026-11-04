CVS Health prévoit de se scinder en deux sociétés ; les actions sont en baisse

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(Actualités)

4 novembre - ** L'action de l'assureur santé CVS Health

CVS.N recule de 11,9 % à 80,58 dollars

** La société prévoit de scinder en deux sociétés indépendantes cotées en bourse, l'opération devant être finalisée au cours du premier semestre 2028

** David Joyner, directeur général de CVS Health, dirigera la société d’assurance et de services de santé, tandis que Prem Shah, président du groupe, deviendra directeur général de CVS Pharmacy; les actionnaires détiendront des actions dans les deux sociétés

** Leerink Partners a cité des facteurs liés à l'opération ainsi que la volatilité générale observée à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis comme raisons potentielles de la chute du cours de l'action

** Par ailleurs, CVS annonce un BPA ajusté de 2,09 dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 1,65 dollar – données compilées par LSEG

** La prévision de BPA ajusté pour 2026 est relevée à au moins 8,20 dollars, contre une fourchette précédente de 7,90 à 8,10 dollars

** “Malgré ces solides résultats opérationnels, nous nous attendons à ce que le titre réagisse aujourd’hui davantage aux résultats des élections d’hier soir et aux implications potentielles de la scission sur la valeur actionnariale à court terme” – Kevin Caliendo, analyste chez UBS

** En tenant compte de l'évolution de la séance, CVS affiche une hausse de 1,5 % depuis le début de l'année