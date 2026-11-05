CVS Health malmené à Wall Street après l'annonce d'une scission, sept ans après un mariage complexe

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L'action du groupe de santé américain CVS Health a plongé jusqu'à plus de 12% mercredi à Wall Street après l'annonce d'un projet de scission, à peine sept ans après la validation du rachat complexe de l'assureur-santé Aetna.

À la finalisation de la scission, attendue au premier semestre 2028, les actionnaires actuels détiendront les titres de deux nouvelles entités indépendantes, cotées à Wall Street, a précisé le groupe dans un communiqué, affirmant que cette structure simplifiée permettrait de mieux servir le public et les professionnels de santé.

"Cette décision lance un nouveau chapitre important de l'évolution de CVS Health", a commenté J. David Joyner, son patron, lors d'une audioconférence avec des analystes, ajoutant que CVS pouvait "prendre cette décision stratégique grâce à (ses) extraordinaires progrès depuis 2024".

"Nous serons mieux positionnés pour gérer l'environnement en évolution en étant deux solides entreprises de services de soins", a-t-il justifié.

L'action CVS Health a terminé en baisse de 12,53% à la Bourse de New York.

La première société, qui doit conserver dans un premier temps le nom de CVS Health, regroupera Aetna et divers services (CVS Caremark, CVS Specialty, Oak Street Health, Signify Health) et évoluera dans un marché estimé à 2.000 milliards de dollars actuellement.

La seconde, baptisée CVS Pharmacy, concentrera un réseau de plus de 9.000 pharmacies et plus de 1.000 MinuteClinic (dispensaires) ainsi que Health100 (services technologiques, intelligence artificielle). Le marché dépasse les 500 milliards de dollars.

"En tant qu'entreprise indépendante, CVS Pharmacy va continuer d'accroître les services fournis par ses près de 30.000 pharmaciens et de rechercher un plus grand éventail de partenariats", a noté le groupe.

Selon lui, cette séparation permettra à chaque entité de se concentrer davantage sur ses propres priorités et de générer davantage de valeur pour toutes les parties.

Elles bénéficieront, affirme le communiqué, d'un "solide flux de liquidités, d'une plus grande flexibilité dans l'allocation stratégique des capitaux et des dividendes attractifs".

Conglomérat pesant

Pour Neil Saunders, directeur de GlobalData, cette scission "a du sens. CVS est un énorme conglomérat peu maniable depuis longtemps" dont "les priorités sont très diverses et, même si beaucoup de discipline a été injectée dans de nombreux segments d'activité ces dernières années, la vente de détail a toujours été comparativement laissée au second plan".

Selon lui, "c'est compréhensible car il ne s'agit pas de l'activité la plus lucrative mais cela signifie qu'un actif important a été délaissé". L'objectif de la scission est avant tout de "maximiser la valeur pour les investisseurs", a-t-il relativisé.

Les résultats du troisième trimestre, publiés mercredi matin, "illustrent combien (l'opération) est désespérément nécessaire", a-t-il estimé, évoquant une perte de parts de marché de CVS Pharmacy malgré une concurrence réduite par la liquidation de Rite Aid en 2025.

Le chiffre d'affaires a progressé de 5,4% sur un an à 108,40 milliards de dollars, marqué par une hausse de l'activité dans les soins assurés (+2,39%) et les services (+9,54%) mais un repli dans le segment pharmacie et bien-être (-1,98%).

Le bénéfice net ressort à 2,17 milliards, contre une perte nette de 3,97 milliards un an plus tôt, due à des dépréciations d'actifs.

Le groupe a aussi relevé ses prévisions annuelles, s'attendant notamment à générer au moins 15,5 milliards de liquidités opérationnelles (11,5 milliards prévus auparavant).

En septembre 2019, un juge américain avait approuvé la fusion de CVS Health et d'Aetna, évaluée à 69 milliards de dollars lors de son annonce en décembre 2017 (environ 78 milliards dette comprise).

Les entreprises avaient dû vendre certaines activités d'Aetna pour obtenir ce feu vert.

Dans les faits, elles formaient "une seule et même entreprise depuis novembre 2018", avait alors souligné CVS.

Aetna avait renoncé en février 2017 à racheter son concurrent américain Humana après 19 mois de négociations, le ministère de la Justice s'inquiétant d'un manque de concurrence.

Les plus importants intermédiaires en matière de médicaments, les "Pharmacy benefit managers" (PBM), sont détenus aux États-Unis par des assureurs-santé.

Selon l'Association médicale américaine (AMA), les quatre plus grands PBM contrôlaient 75% du marché national en 2024 (70% en 2022). CVS était troisième.