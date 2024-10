Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CVS Health: changement immédiat de CEO information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - CVS Health annonce le départ immédiat de sa CEO Karen Lynch, 'en accord avec le conseil d'administration', et son remplacement à ce poste par David Joyner, ainsi que la nomination de l'actuel président du conseil, Roger Farah, comme président exécutif.



Rejoignant à cette occasion le conseil d'administration, David Joyner dirigeait auparavant l'activité de services pharmaceutiques, qui fournit des solutions aux employeurs, régimes de santé et entités gouvernementales au service d'environ 90 millions de membres.



Par ailleurs, CVS fait part, à titre préliminaire, d'un BPA ajusté de 1,05 à 1,10 dollar pour le troisième trimestre 2024, et indique avoir 'continué d'afficher des tendances en matière de coûts médicaux supérieures à celles prévues dans ses prévisions antérieures'.





