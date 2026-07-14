CVS conclut un accord avec la FTC et accepte de prendre en compte les achats de médicaments TrumpRx dans le cadre de l'assurance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord permettrait de prendre en compte les achats effectués sur TrumpRx dans le calcul de certaines franchises des régimes d'assurance

* La FTC a déclaré que CVS devait proposer à ses clients la possibilité de se soustraire aux modèles de remboursement

* CVS a déclaré qu'elle plafonnerait les frais à la charge du patient pour l'insuline à 25 dollars par mois

(Ajout d'un commentaire de l'entreprise aux paragraphes 9-10 et 15, de contexte aux paragraphes 8, 11 et 12, et de détails issus du communiqué de la FTC aux paragraphes 13 et 14) par Amina Niasse et Jody Godoy

CVS.N , filiale de CVS Health, a conclu un accord avec la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, dans lequel elle s'engage à limiter le recours aux remises post-vente et à prendre en compte les achats des consommateurs sur TrumpRx dans le calcul de leurs franchises, a déclaré mardi un porte-parole de la FTC. À l’instar de l’accord conclu par Cigna avec la FTC plus tôt cette année , cet accord mettrait un frein à des pratiques qui, selon les détracteurs, contribuent au coût élevé des médicaments. Il obligerait également le gestionnaire de prestations pharmaceutiques Caremark, filiale de CVS, à inclure les paiements effectués par les patients via le site de vente de médicaments TrumpRx dans le calcul des franchises exigées par certains de ses régimes de santé, une fois que la réglementation facilitant le programme TrumpRx sera en place.

Cet accord devrait permettre de réaliser des économies de plusieurs milliards de dollars sur le prix des médicaments, a déclaré Andrew Ferguson, président de la FTC, dans un communiqué.

« Sous la présidence de Donald Trump, la FTC ne tolérera aucun comportement anticoncurrentiel qui fait grimper les prix pour les consommateurs américains », a déclaré M. Ferguson.

Le président américain Donald Trump a lancé en février TrumpRx.gov, un site web proposant des centaines de médicaments génériques et de marque à prix réduit, en s’attachant tout particulièrement à permettre aux consommateurs d’accéder à des prix bas pour des médicaments amaigrissants très populaires commercialisés par Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

Les franchises des régimes de santé correspondent au montant minimum que les adhérents doivent dépenser avant de pouvoir bénéficier de leur couverture. TrumpRx.gov redirige les clients payant comptant vers les sites web des laboratoires pharmaceutiques pour obtenir des médicaments à prix réduit, mais fonctionne en dehors du cadre des assurances, ce qui limite son intérêt pour certains consommateurs américains.

CVS doit également proposer à ses clients une option leur permettant de se soustraire aux modèles de remboursement, a déclaré un porte-parole de la FTC. Ces remises sont versées par les laboratoires pharmaceutiques au gestionnaire de prestations pharmaceutiques et peuvent ou non être répercutées sur l’organisme assureur ou le consommateur après la délivrance d’un médicament donné.

Les petites pharmacies auraient également la possibilité d’être remboursées du coût réel des médicaments qu’elles délivrent, majoré d’une commission, afin de répondre aux plaintes selon lesquelles les gestionnaires de prestations pharmaceutiques ne remboursent pas intégralement les pharmacies locales indépendantes.

« L’accord conclu aujourd’hui fait progresser et renforce les changements que nous avons déjà mis en place et garantit l’accessibilité financière pour les familles et les patients à travers tout le pays », a déclaré Ed DeVaney, président de Caremark.

La décision de supprimer les remises variera en fonction du client et de la manière dont chaque employeur choisira de structurer ses propres prestations pharmaceutiques, a indiqué un porte-parole de CVS. Mais l’entreprise entend encourager ses clients à répercuter les remises sur les adhérents individuels, a précisé CVS dans un communiqué publié mardi.

La plainte initiale de la FTC, déposée en 2024, affirmait que Caremark, l’ CI.N e de Cigna, Express Scripts, et l’OptumRx UNH.N d’UnitedHealth, obligeaient les patients à payer des prix plus élevés pour l’insuline.

CVS a conclu un projet d’accord avec l’autorité de régulation en mars, et la FTC a déclaré que cet accord était similaire à celui conclu avec Express Scripts.

Les autorités de régulation ont déclaré que le modèle de remise incitait les entreprises à augmenter les prix catalogue et, au final, orientait les clients vers des médicaments plus onéreux.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques négocient le prix des médicaments avec les fabricants, pour le compte des promoteurs de régimes, tels que les employeurs.

CVS va également améliorer la transparence de ses informations sur le prix des médicaments et les paiements qu’elle perçoit de la part de ses adhérents, adopter un système de rémunération à la commission et plafonner la participation financière des patients pour l’insuline à 25 dollars par mois, a indiqué la société.