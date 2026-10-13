CVS conclut un accord à l'amiable avec le ministère américain de la Justice dans le cadre d'une affaire concernant la prescription d'opioïdes, pour un montant de 315 millions de dollars

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(Ajout d'informations provenant du ministère de la Justice aux paragraphes 5, 8 à 12)

* CVS accepte d’apporter des modifications visant à prévenir la délivrance illégale de médicaments

* CVS ne reconnaît aucune faute dans le cadre de cet accord

* Selon la plainte, CVS a vendu plus de 12 milliards de doses d'opioïdes entre 2015 et 2020

par Nate Raymond

CVS Health CVS.N a accepté de verser 315 millions de dollars pour mettre fin aux allégations selon lesquelles l'enseigne de pharmacies aurait illégalement délivré des ordonnances médicalement inutiles pour des analgésiques opioïdes addictifs, a déclaré mardi le ministère américain de la Justice.

Cet accord met fin à une affaire annoncée par le ministère en 2024 , qui visait à tenir CVS pour responsable de son rôle dans la distribution de quantités massives de médicaments dangereux tels que les opioïdes, à l'origine d'une épidémie nationale de dépendance.

La plainte alléguait que CVS avait, depuis 2013, délivré illégalement des ordonnances d’opioïdes et d’autres stupéfiants en violation de la loi fédérale sur les substances contrôlées (Controlled Substances Act), puis sollicité le remboursement auprès de programmes fédéraux de santé tels que Medicare, en violation de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act).

Dans le cadre de cet accord, CVS a conclu un accord avec la Drug Enforcement Administration (DEA), en vertu duquel la chaîne mettra en place des procédures pour surveiller et recevoir les signalements de délivrances potentiellement illégales dans ses pharmacies, et pour évaluer les médecins soupçonnés de prescrire illégalement des opioïdes.

“L’accord conclu aujourd’hui marque une étape importante dans les efforts déployés par le ministère de la Justice pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes en réprimant les pharmacies qui délivrent illégalement des ordonnances de substances contrôlées”, a déclaré le procureur général adjoint Stanley Woodward dans un communiqué.

CVS a indiqué dans un communiqué qu’elle contestait les allégations du ministère de la Justice et ne reconnaissait aucune faute.

“Nos plus de 27 000 pharmaciens CVS contribuent à préserver la santé des Américains et sont hautement qualifiés pour garantir une utilisation sûre et appropriée de tous les médicaments”, a déclaré CVS.

Le ministère de la Justice avait déjà réglé une affaire similaire en août contre Walmart, une chaîne de pharmacies concurrente, qui avait accepté de verser 50 millions de dollars pour mettre fin à une action en justice datant de 2020 l’accusant d’avoir délivré illégalement des ordonnances d’opioïdes.

CVS a accepté de verser près de 5 milliards de dollars en 2022 pour régler des milliers de plaintes similaires déposées par des gouvernements d’État, des collectivités locales et des tribus amérindiennes, qui avaient intenté une série de poursuites connexes contre d’autres laboratoires pharmaceutiques et chaînes de pharmacies accusés d’avoir alimenté une épidémie de dépendance aux opiacés aux États-Unis .

L'action en justice du ministère de la Justice, intentée devant un tribunal fédéral de Rhode Island, a pour origine une plainte déposée par un ancien employé de CVS dans le cadre d'une procédure de dénonciation.

La plainte alléguait que l’entreprise délivrait des ordonnances pour des quantités dangereuses et excessives d’opioïdes et d’autres médicaments, et exécutait les ordonnances de médecins dirigeant des “pill mills” (cliniques délivrant abusivement des médicaments) qui prescrivaient de grandes quantités d’opioïdes addictifs sans aucune justification médicale légitime.

La plainte soulignait que CVS figurait parmi les principaux distributeurs d’opioïdes du pays, avec plus de 12 milliards de doses vendues entre 2015 et 2020.