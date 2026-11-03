CVR Energy signe un trimestre record porté par des marges de raffinage historiques

CVR Energy, Inc. a publié aujourd'hui ses résultats pour le 3e trimestre 2026. Le raffineur américain enregistre un résultat net attribuable aux actionnaires de 570 millions de dollars ( 52,4 % sur un an) soit 5,67 USD par action diluée et un résultat net ajusté de 4 USD par action diluée.

Le résultat net global sur ce trimestre s'élève à 563 MUSD, soit une progression de 40,4% en glissement annuel.

Des performances opérationnelles au plus haut niveau

L'EBITDA ajusté atteint 582 MUSD. Il a plus que triplé en un an.

Les ventes nettes s'élèvent à 3,28 MdsUSD, soit une forte augmentation de 69,1%.

"Nous avons publié les meilleurs résultats trimestriels de l'histoire de l'entreprise, tant au niveau consolidé que sur le segment Pétrole, portés par d'excellentes performances opérationnelles sur l'ensemble de notre réseau et par des marges de raffinage (crack spreads) records. Nous verserons un dividende trimestriel de 0,10 USD par action", a commenté Dane Neumann, PDG de CVR Energy.

Dividende et distribution pour les filiales

Validé par le conseil d'administration de CVR Energy, ce dividende sera versé le 23 novembre 2026 aux actionnaires enregistrés au 16 novembre 2026.

De son côté, CVR Partners (filiale de CVR Energy spécialisée dans la production d'engrais azotés destinés au secteur agricole) versera pour sa part une distribution en numéraire de 1,79 USD par part ordinaire au 3e trimestre 2026. Validée par le conseil d'administration de son commandité (general partner), celle-ci sera payée le 23 novembre 2026 aux porteurs de parts enregistrés au 16 novembre.