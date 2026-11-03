CVR Energy s'offre deux raffineries de Marathon Petroleum pour 4,2 milliards de dollars

CVR Energy, Inc. a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif avec des filiales de Marathon Petroleum Corporation (entreprise américaine spécialisée dans le raffinage, le transport et la vente du pétrole). Selon les termes de cet accord, le raffineur américain fera l'acquisition des raffineries de Marathon situées à St. Paul Park (Minnesota) et à Mandan (Dakota du Nord), ainsi que de ses activités commerciales associées, pour un prix d'achat total d'environ 4,2 milliards de dollars, auquel s'ajoutera le fonds de roulement net.

Un changement d'échelle et un réseau commercial étendu

Dans le détail, CVR Energy rachèterait :

- la raffinerie de St. Paul Park d'une capacité de 105 000 barils par jour ;

- la raffinerie de Mandan d'une capacité de 72 000 barils par jour

- un réseau de distribution intégré approvisionnant jusqu'à 590 points de vente sous enseigne à travers les régions du Upper Midwest et des Grandes Plaines du Nord.

Cette activité de distribution devrait renforcer les opportunités d'optimisation des marges sur l'ensemble de la plateforme de CVR Energy en introduisant de nouveaux canaux de distribution.

L'acquisition porterait la capacité de traitement de pétrole brut de CVR Energy d'environ 207 000 à environ 384 000 barils par jour.

Le conseil d'administration de CVR Energy a approuvé la transaction à l'unanimité, et sa clôture est prévue d'ici la fin de l'année 2026.

L'opération reste soumise aux conditions de clôture d'usage et aux autorisations réglementaires, notamment l'expiration ou la levée du délai d'attente prévu par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act).

Un profil financier renforcé et un fort effet relutif

Les actifs ciblés ont généré environ 1,2 milliard de dollars d'EBITDA sur les douze derniers mois clos au 30 septembre 2026 (ajusté selon les méthodes comptables de CVR Energy), portés par un environnement de marché porteur.

Pour les neuf mois de l'année 2026, l'acquisition aurait porté l'EBITDA de CVR Energy d'environ 900 MUSD(en données autonomes) à environ 2 MdsUSD (en données pro forma).

De plus, sur cette même période, le bénéfice par action serait passé de 3,73 USD (en données autonomes) à 7,67 USD (en données pro forma), soit un effet relutif de plus de 105% pour les actionnaires.

Cette opération vise à générer des résultats plus durables et diversifiés sur une plateforme d'expansion élargie. Un parc d'actifs plus large et diversifié favorisera des flux de trésorerie disponible réguliers, quelle que soit la phase du cycle économique.

En outre, l'opération devrait considérablement accroître le bénéfice ainsi que les flux de trésorerie opérationnels par action avant prise en compte des synergies. CVR Energy anticipe environ 70 MUSD de synergies annuelles récurrentes, issues tant des frais généraux, de vente et d'administration (SG&A) que d'opportunités commerciales et opérationnelles.

Un plan de financement soutenu par Trafigura

CVR Energy prévoit de financer la transaction, y compris les frais et dépenses connexes, au moyen de :

- 2,5 MdsUSD de financement par dette garantie engagée ;

- 500 MUSD d'apport en fonds propres de son actionnaire de contrôle ;

- 800 MUSD de dollars d'investissement en fonds propres de Trafigura US Holdings, Inc. (filiale américaine du groupe multinational Trafigura, l'un des plus grands négociants indépendants de matières premières au monde).

- la trésorerie disponible du groupe.