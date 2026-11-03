CVR Energy d'Icahn recule après le lancement d'une émission d'actions liée à l'acquisition des raffineries de Marathon

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3 novembre - **L'action de CVR Energy CVI.N a reculé de 2,5% à 54,50 dollars en pré-ouverture mardi, après l'annonce d'une émission d'actions liée à une acquisition

** CVR lance une émission d'actions d'une valeur de 750 millions de dollars ; la société propose 500 millions de dollars d'actions, tandis que 250 millions de dollars d'actions seront vendus par une filiale indirecte d'Icahn Enterprises LP

IEP.O

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer l'acquisition , d’un montant de 4,2 milliards de dollars, de la raffinerie de St. Paul Park dans le Minnesota et de celle de Mandan dans le Dakota du Nord, auprès de Marathon Petroleum MPC.N

** Si l’acquisition n’est pas menée à bien, CVR prévoit d’utiliser le produit net de l’émission à des fins générales de l’entreprise

** Barclays et Jefferies sont les co-chefs de file de l’opération

** CVR, dont le siège social est situé à Sugar Land, au Texas, compte 100,53 millions d’actions en circulation; Icahn Capital détient 71,2 millions d’actions, selon les données de LSEG

** À la clôture de lundi, le titre a bondi de 120% depuis le début de l’année; l’action a atteint un plus haut intrajournalier record de 63,51 $ le 14 octobre 2026

** Sur les 7 analystes couvrant le titre, les recommandations se répartissent comme suit: 3 “conserver”, 3 “vendre” et 1 “vendre fortement”; l'objectif de cours médian s'établit à 47 dollars, en hausse par rapport aux 33,50 dollars d'il y a un mois – données LSEG