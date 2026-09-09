CVC nomme un membre de la direction et un dirigeant de TPG aux postes de co-PDG pour succéder à Lucas en 2028

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(Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 3, de détails sur le portefeuille de CVC et des données financières aux paragraphes 6 à 8)

CVC Capital Partners CVC.AS a nommé mercredi Peter Rutland, un cadre de l’entreprise, et Todd Sisitsky, un dirigeant de TPG TPG.O , aux postes de co-directeurs généraux, amorçant ainsi une transition à la tête de l’entreprise alors que l’actuel dirigeant, Rob Lucas, s’apprête à quitter ses fonctions au premier trimestre 2028.

M. Lucas, qui dirige la société de capital-investissement depuis 2021 et a supervisé son introduction en bourse sur Euronext Amsterdam en 2024, restera étroitement impliqué au niveau du groupe et dans ses activités d’investissement après la transition, a indiqué CVC.

L'action CVC a perdu près de 19 % par rapport à son cours d'introduction lors de sa cotation en avril 2024.

M. Sisitsky occupait le poste de président de TPG depuis 2021. Dans un document déposé mardi auprès de la SEC, TPG a indiqué que M. Sisitsky avait démissionné de ses fonctions le 6 septembre. Il présidera le conseil des associés de CVC.

M. Rutland travaille chez CVC depuis 19 ans et occupe actuellement les fonctions d’associé gérant et de président de la société, qui gère environ 212 milliards d’euros (246,47 milliards de dollars) d’actifs.

En juillet, CVC, qui détient des participations dans des marques telles que Lipton Teas, Breitling et Petco, a publié un bénéfice net semestriel qui a dépassé les attentes du marché, soutenu par la croissance des levées de fonds et une augmentation des actifs sous gestion générateurs de commissions.

Reuters a rapporté mardi que CVC étudiait la cession d’Arthea, la plateforme de soins personnels dont les produits comprennent la marque de produits pour le bain et le corps Dr. Teal’s, dans le cadre d’une opération qui pourrait valoriser la plateforme à environ 2 milliards de dollars.

(1 dollar = 0,8601 euro)