CVC envisage de céder Arthea pour environ 2 milliards de dollars

Selon des sources de Reuters, CVC Capital Partners étudie la vente d'Arthea, maison mère notamment des marques Dr. Teal's et Cantu, dans le cadre d'une opération susceptible de valoriser l'entreprise autour de 2 milliards de dollars. Le fonds travaille avec Moelis et William Blair sur ce projet, encore à un stade préliminaire. CVC avait acquis en 2017 pour 1,43 milliard de dollars cette société auparavant connue sous le nom de PDC Brands.

Une éventuelle transaction s'inscrirait dans une période particulièrement active pour les opérations dans les soins personnels et la beauté. L'Oréal a notamment finalisé en mars le rachat de l'activité beauté de Kering pour 4,7 milliards de dollars, tandis que Henkel a acquis Olaplex pour 1,4 milliard de dollars et qu'Advent a accepté de reprendre Salt & Stone. Wella Company, soutenue par KKR, a également récemment déposé un dossier d'introduction en Bourse aux Etats-Unis.

Fondée en 1981 et basée à White Plains, dans l'Etat de New York, Arthea commercialise ses produits dans plus de 80 pays. Son portefeuille comprend Dr. Teal's, Bodycology, Body Fantasies, BOD Man et Cantu. Rebaptisée Arthea le mois dernier, en référence aux mots anglais "art" et "healing", l'entreprise a également annoncé le lancement de Sunryz, une nouvelle marque de soins corporels destinée aux préadolescents.