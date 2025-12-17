CVB Financial rachète Heritage Commerce pour un montant de 811 millions de dollars pour renforcer sa présence dans la Bay Area

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque régionale CVB Financial

CVBF.O va racheter son concurrent plus petit Heritage Commerce

HTBK.O dans le cadre d'une transaction en actions de 811 millions de dollars, afin d'étendre sa présence dans la région de la baie de San Francisco, qui est l'un des principaux moteurs de l'économie américaine.

L'opération donnera naissance à une banque combinée dotée d'environ 22 milliards de dollars d'actifs, ont annoncé les deux banques mercredi.

Les transactions se sont accélérées dans le secteur bancaire régional cette année, car un environnement réglementaire favorable sous l'administration Trump encourage les prêteurs à procéder à des acquisitions pour gagner en envergure.

"Cette fusion nous fournira une couverture géographique complète de tous les principaux marchés de la banque d'affaires en Californie", a déclaré le directeur général de CVB Financial, David Brager, ajoutant qu'il s'agissait de la plus grande acquisition en termes d'actifs dans l'histoire de la banque.

Les actions de Heritage Commerce HTBK.O , dont l'actif s'élève à 5,6 milliards de dollars, ont augmenté de 2 % dans les échanges prolongés, tandis que celles de CVB Financial sont restées stables.

Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Heritage Commerce recevront 0,65 action de CVB Financial pour chaque action détenue. L'opération valorise Heritage Commerce à 13 dollars par action, ce qui représente une prime de 6,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

L'opération, qui devrait être conclue au deuxième trimestre de 2026, devrait accroître de 13,2 % le bénéfice par action de CVB Financial en 2027.

À l'issue de l'opération, les actionnaires de CVB Financial détiendront 77 % de la banque combinée, tandis que les actionnaires de Heritage Commerce en détiendront 23 %. Clay Jones, directeur général de Heritage Commerce, rejoindra CVB Financial en tant que président.

J.P. Morgan et Manatt, Phelps & Phillips ont conseillé CVB Financial, tandis que Piper Sandler et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ont conseillé Heritage Commerce.