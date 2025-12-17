 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CVB Financial rachète Heritage Commerce pour un montant de 811 millions de dollars pour renforcer sa présence dans la Bay Area
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 23:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque régionale CVB Financial

CVBF.O va racheter son concurrent plus petit Heritage Commerce

HTBK.O dans le cadre d'une transaction en actions de 811 millions de dollars, afin d'étendre sa présence dans la région de la baie de San Francisco, qui est l'un des principaux moteurs de l'économie américaine.

L'opération donnera naissance à une banque combinée dotée d'environ 22 milliards de dollars d'actifs, ont annoncé les deux banques mercredi.

Les transactions se sont accélérées dans le secteur bancaire régional cette année, car un environnement réglementaire favorable sous l'administration Trump encourage les prêteurs à procéder à des acquisitions pour gagner en envergure.

"Cette fusion nous fournira une couverture géographique complète de tous les principaux marchés de la banque d'affaires en Californie", a déclaré le directeur général de CVB Financial, David Brager, ajoutant qu'il s'agissait de la plus grande acquisition en termes d'actifs dans l'histoire de la banque.

Les actions de Heritage Commerce HTBK.O , dont l'actif s'élève à 5,6 milliards de dollars, ont augmenté de 2 % dans les échanges prolongés, tandis que celles de CVB Financial sont restées stables.

Selon les termes de la transaction, les actionnaires de Heritage Commerce recevront 0,65 action de CVB Financial pour chaque action détenue. L'opération valorise Heritage Commerce à 13 dollars par action, ce qui représente une prime de 6,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

L'opération, qui devrait être conclue au deuxième trimestre de 2026, devrait accroître de 13,2 % le bénéfice par action de CVB Financial en 2027.

À l'issue de l'opération, les actionnaires de CVB Financial détiendront 77 % de la banque combinée, tandis que les actionnaires de Heritage Commerce en détiendront 23 %. Clay Jones, directeur général de Heritage Commerce, rejoindra CVB Financial en tant que président.

J.P. Morgan et Manatt, Phelps & Phillips ont conseillé CVB Financial, tandis que Piper Sandler et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ont conseillé Heritage Commerce.

Valeurs associées

CVB FINANCIAL
20,2500 USD NASDAQ +0,30%
HERITAGE COMMERC
12,2100 USD NASDAQ +0,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photomontage créé le 17 décembre 2025 montrant le socialiste Emmanuel Grégoire (g) et l'écologiste David Belliard ( AFP / JOEL SAGET )
    Municipales à Paris: alliance historique à gauche dès le premier tour, sans les Insoumis
    information fournie par AFP 17.12.2025 23:44 

    Du jamais vu à Paris: socialistes, écologistes et communistes partiront unis au premier tour des municipales, derrière le socialiste Emmanuel Grégoire, selon un accord arraché au terme de négociations délicates, mais réclamé sur le terrain face à la droite offensive ... Lire la suite

  • Les joueurs du Paris SG célèbrent leur victoire en coupe intercontinentale mercredi contre Flamengo à Doha, au Qatar. ( AFP / Karim JAAFAR )
    Coupe intercontinentale: le sextuplé pour le Paris SG face à Flamengo
    information fournie par AFP 17.12.2025 23:06 

    Le Paris Saint-Germain a remporté la première Coupe Intercontinentale du football français en battant Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) grâce à Matveï Safonov, brillant sur les tirs au but, mercredi à Doha (Qatar), couronnant une année 2025 quasiment parfaite. Le PSG ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump lors d'une cérémonie sur la base aérienne de Dover, dans le Delaware, aux Etats-Unis, le 17 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump promet aux Américains que "le meilleur reste à venir"
    information fournie par AFP 17.12.2025 23:01 

    Donald Trump entend convaincre des Américains majoritairement déçus par sa politique économique que l'année 2025 a déjà été "excellente" et que "le meilleur reste à venir", mercredi dans une allocution télévisée. "Je ferai une adresse à la nation demain soir, en ... Lire la suite

  • Wall Street termine en baisse, les inquiétudes sur l'IA pèsent
    Wall Street termine en baisse, les inquiétudes sur l'IA pèsent
    information fournie par Reuters 17.12.2025 23:00 

    par Abigail Summerville et Johann M Cherian La Bourse de New York a fini en baisse mercredi alors que les inquiétudes persistantes concernant les dépenses d'investissement colossales du secteur de l'intelligence artificielle (IA) ont pesé sur les valeurs du secteur ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank