Curtiss-Wright en baisse après avoir annoncé son plan de succession à la tête de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** L'action du fabricant de pièces d'avion Curtiss-Wright CW.N recule de près de 4 % à 546,79 dollars

** Kevin Rayment devrait prendre ses fonctions de directeur général de la société à compter du 1er janvier 2027

** M. Rayment occupe actuellement les fonctions de vice-président exécutif et de directeur des opérations

** Il succède à Lynn M. Bamford, qui quitte ses fonctions de directrice générale après six ans pour devenir présidente exécutive

** 6 des 10 sociétés de courtage attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, et 4 la note “conserver”; l'objectif de cours médian s'établit à 793 dollars — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre a reculé de 0,34 % depuis le début de l'année