CuriosityStream chute de 9 % après une offre secondaire de 25 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août -
** Les actions de la société de médias CuriosityStream
CURI.O chutent de 9 % à 3,68 $ avant le marché
** CURI a annoncé le prix de l'offre secondaire de 7 millions d'actions par un actionnaire vendeur à 3,50 $ l'unité pour un produit brut de 24,5 millions de dollars
** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 13,6 % par rapport à la dernière clôture
** Needham et Craig-Hallum ont été les co-chefs de file de l'offre
** Les trois sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus; PT médian de 6 $ - données compilées par LSEG
** Depuis la dernière clôture, CURI a progressé de 170 % YTD
