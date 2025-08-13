CuriosityStream chute de 9 % après une offre secondaire de 25 millions de dollars

13 août -

** Les actions de la société de médias CuriosityStream

CURI.O chutent de 9 % à 3,68 $ avant le marché

** CURI a annoncé le prix de l'offre secondaire de 7 millions d'actions par un actionnaire vendeur à 3,50 $ l'unité pour un produit brut de 24,5 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 13,6 % par rapport à la dernière clôture

** Needham et Craig-Hallum ont été les co-chefs de file de l'offre

** Les trois sociétés de courtage qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée" ou plus; PT médian de 6 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, CURI a progressé de 170 % YTD