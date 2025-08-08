Curevac et GSK conviennent de résoudre le litige sur les brevets avec Pfizer et BioNTech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Curevac 5CV.DE a déclaré jeudi que la société et GSK GSK.L ont conclu un accord pour résoudre le litige sur les brevets avec Pfizer PFE.N et BioNTech

22UAy.DE concernant les vaccins à base d'ARNm contre la COVID-19.