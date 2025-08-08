 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 836,18
+1,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Curevac et GSK conviennent de résoudre le litige sur les brevets avec Pfizer et BioNTech
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 02:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Curevac 5CV.DE a déclaré jeudi que la société et GSK GSK.L ont conclu un accord pour résoudre le litige sur les brevets avec Pfizer PFE.N et BioNTech

22UAy.DE concernant les vaccins à base d'ARNm contre la COVID-19.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BIONTECH SP ADS
97,050 EUR XETRA +2,43%
GSK
1 383,000 GBX LSE +0,73%
PFIZER
24,255 USD NYSE +1,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank