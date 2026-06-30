Curbline Properties recule après son offre d'actions de 308,5 millions de dollars

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30 juin - ** Les actions de la société immobilière Curbline Properties CURB.N ont reculé de 2,2 % en pré-ouverture, à 30,59 dollars, après la fixation du prix d'une émission complémentaire ** La société new-yorkaise, propriétaire de centres commerciaux de proximité en banlieue, a annoncé lundi en fin de journée l'émission de 10 millions d’actions pour 308,5 millions de dollars dans le cadre d'une vente à terme

** Le prix de l’offre est fixé à 38,50 dollars, ce qui représente une décote de 1,3 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** CURB a conclu des contrats de vente à terme d’une durée de 18 mois avec les chefs de file Goldman Sachs, Morgan Stanley et Wells Fargo

** Une fois les contrats exécutés, la société a l’intention d’utiliser le produit net à des fins générales, notamment pour l’acquisition de biens immobiliers, le fonds de roulement et les dépenses d’investissement, ainsi que pour le remboursement de sa dette

** La société compte environ 114 millions d’actions en circulation ** En février, CURB avait lancé une offre d'actions de 204 millions de dollars , également dans le cadre d’une vente à terme de 18 mois

** À la clôture de lundi, l’action affichait une hausse de 35 % depuis le début de l’année

** 6 analystes sur 9 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », 3 la note « conserver »; objectif de cours médian de 31 $, selon les données de LSEG