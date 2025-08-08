 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
41 992,31
+2,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cummins India progresse grâce à une hausse de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 05:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de Cummins India CUMM.NS augmentent de 2,9 % à 3 780 roupies, leur plus haut niveau depuis le 16 octobre 2024

** Le titre marque le plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis le 30 mai

** Le groupe affiche une hausse de 30,5 % en glissement annuel du bénéfice net consolidé pour le trimestre de juin, grâce à une forte demande pour ses moteurs et ses générateurs d'électricité

** Le revenu consolidé des opérations a augmenté de 25,7 % en glissement annuel

** CUMM est noté "achat" par 22 analystes en moyenne; le prix cible médian est de 3.500 roupies - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 15,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CUMMINS
384,790 USD NYSE +0,76%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants antigouvernementaux réclament un accord qui permettrait la libération des otages israéliens retenus à Gaza, devant le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à Jérusalem le 7 août 2025 ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    Israël se dote d'un plan pour "prendre le contrôle" de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 08.08.2025 06:00 

    Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un plan présenté par Benjamin Netanyahu pour "vaincre" le Hamas et "prendre le contrôle" de la ville de Gaza, dévastée par la guerre et en proie à une grave crise humanitaire. Plus tôt, ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 07/08/2025
    Top 5 IA du 07/08/2025
    information fournie par Libertify 08.08.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Accor , Apple , Dassault Aviation , Elis , Getlink . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Le président vénézuélien Nicolas Maduro et la Première dame Cilia Flores paradent dans un véhicule militaire pour la fête de l'Indépendance, à Caracas, le 5 juillet 2025 ( AFP / Juan BARRETO )
    Washington promet une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien Maduro
    information fournie par AFP 08.08.2025 04:21 

    Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir doublé à 50 millions de dollars la prime pour l'arrestation du président vénézuélien Nicolas Maduro, inculpé par la justice américaine de trafic de drogues et dont la réélection n'a pas été reconnue par Washington. "Aujourd'hui, ... Lire la suite

  • A gauche, le président américain Donald Trump, photographié à Morristown dans le New Jersey (Etats-Unis) le 23 mai 2025, et à droite le président russe Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 28 mai 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky
    information fournie par AFP 08.08.2025 04:10 

    Donald Trump s'est dit jeudi toujours prêt à rencontrer Vladimir Poutine même si ce dernier refuse de voir Volodymyr Zelensky, qui insiste pour être à la table des discussions visant à trouver une issue au conflit en Ukraine. Interrogé sur le fait de savoir si ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank