Cummins India progresse grâce à une hausse de son bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de Cummins India CUMM.NS augmentent de 2,9 % à 3 780 roupies, leur plus haut niveau depuis le 16 octobre 2024

** Le titre marque le plus grand gain intrajournalier en pourcentage depuis le 30 mai

** Le groupe affiche une hausse de 30,5 % en glissement annuel du bénéfice net consolidé pour le trimestre de juin, grâce à une forte demande pour ses moteurs et ses générateurs d'électricité

** Le revenu consolidé des opérations a augmenté de 25,7 % en glissement annuel

** CUMM est noté "achat" par 22 analystes en moyenne; le prix cible médian est de 3.500 roupies - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 15,4 % depuis le début de l'année