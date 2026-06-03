Cuba va suspendre les transactions par Visa et Mastercard, invoquant les sanctions américaines

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Cuba suspendra les transactions par Visa et Mastercard à compter du 6 juin, a annoncé mercredi la banque centrale de ce pays des Caraïbes, invoquant les sanctions imposées par les États-Unis.