Cuba va suspendre les transactions par Visa et Mastercard, invoquant les sanctions américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Cuba suspendra les transactions par Visa et Mastercard à compter du 6 juin, a annoncé mercredi la banque centrale de ce pays des Caraïbes, invoquant les sanctions imposées par les États-Unis.
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