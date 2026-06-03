Cuba va suspendre les transactions par Visa et Mastercard, invoquant les sanctions américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour comprenant des informations supplémentaires issues du relevé bancaire et des précisions sur GAESA tout au long du texte) par Dave Sherwood et Kylie Madry

Cuba suspendra les transactions Visa et Mastercard à compter du 6 juin, a annoncé mercredi sa banque centrale, invoquant les sanctions imposées par les États-Unis qui ont conduit ces derniers jours de nombreuses entreprises étrangères à rompre leurs liens avec l'île des Caraïbes.

La banque centrale cubaine a déclaré qu'un partenaire étranger qui traitait auparavant les transactions par carte de crédit pour Cuba avait décidé de limiter ses activités à la suite d'un décret américain du 1er mai qui a considérablement élargi les sanctions sur le commerce avec Cuba.

"En raison de cette décision, Cuba n'est plus en mesure de percevoir des revenus provenant de la vente de biens et de services via des cartes reconnues à l'échelle internationale telles que VISA et MASTERCARD", a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

Ce décret porte un nouveau coup à l’économie cubaine et à son industrie touristique déjà décimée, alors que l’administration Trump durcit ses sanctions dans le but de renverser le gouvernement communiste de l’île. Les transactions par carte de crédit ont toujours été gérées par une banque étrangère et par Fincimex, S.A., la branche financière de GAESA, un conglomérat géré par l’armée visé par les sanctions de l’administration du président américain Donald Trump.

Les États-Unis accusent GAESA d'accumuler secrètement les bénéfices des secteurs les plus lucratifs du pays — notamment le tourisme, les transactions financières, les transferts de fonds et la logistique — et de les utiliser au profit de l'armée et de l'élite cubaine.

Cuba réfute ces allégations et affirme que GAESA a ‌contribué ouvertement au développement économique et social de la nation. Le décret de Trump a provoqué ces dernières semaines un exode des entreprises de Cuba , notamment des chaînes hôtelières étrangères, des compagnies aériennes et des entreprises de transport maritime internationales, les investisseurs prenant leurs distances avec les institutions de l'île sanctionnées par les États-Unis.

Ni Visa ni Mastercard n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.