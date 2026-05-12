Cuba va fixer de nouveaux prix variables pour les carburants alors que le blocus américain restreint l'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails supplémentaires sur l'annonce des prix de l'essence, le contexte et les citations)

* Les prix des carburants varieront en fonction des fournisseurs, des frais de transport et des fluctuations du marché, selon le gouvernement

* Les acteurs privés sont désormais autorisés à importer du carburant, mais l'approvisionnement reste limité et rationné

* L'ONU qualifie le blocus américain sur le carburant d'illégal, affirmant qu'il porte atteinte aux droits des Cubains au développement et à l'accès aux produits de première nécessité

par Dave Sherwood

Cuba annoncera de nouveaux prix variables à la pompe à partir du 15 mai afin de mieux refléter les coûts “réels” de l’importation d’essence et de diesel dans le contextedu blocus américain sur le carburant, a déclaré mardi le ministère des Finances et des Prix.

Cette annonce fait suite à deux semaines consécutives au cours desquelles le carburant a pratiquement disparu des stations-service gérées par l'État à La Havane, la capitale, le blocus américain ayant largement étranglé l'approvisionnement et conduit à un rationnement strict.

Ces pénuries ont contraint la plupart des Cubains à immobiliser les rares véhicules à essence qui leur restaient, quatre mois après que le président américain Donald Trump a menacé d’imposer des droits de douane à tout pays exportant du carburant vers Cuba, assiégeant de fait La Havane.

Le gouvernement cubain a déclaré que certaines possibilités d'importation de carburant subsistaient malgré les mesures de Trump, mais que les nouveaux prix varieraient en fonction du fournisseur, des frais de transport, des itinéraires, des assurances, des risques associés et des fluctuations sur les marchés internationaux.

Les prix seront affichés publiquement et pourraient varier d'une station-service à l'autre, précise le communiqué.

“Le processus graduel de transformations sociales et économiques que Cuba a mis en œuvre ... a permis à de multiples acteurs d’importer et de commercialiser des carburants en devises étrangères.”

En février, le gouvernement cubain a annoncé des mesures autorisant des acteurs privés à importer du carburant indépendamment de l’État.

Mais le ministère des Finances et des Prix n’a pas précisé qui importait le carburant, ni comment celui-ci arrivait à Cuba. Ni le Mexique ni le Venezuela , autrefois principaux fournisseurs de pétrole de Cuba, n’ont envoyé de carburant sur l’île depuis le décret présidentiel de Trump de janvier 2026 imposant le blocus.

Fin mars, les fournisseurs américains avaient expédié plus de 30 000 barils de carburant par navires porte-conteneurs à des entreprises privées de l’île, a rapporté Reuters en exclusivité , en vertu d’une dérogation accordée par les États-Unis visant à donner aux entreprises privées un avantage sur le secteur public communiste cubain.

Mais ce carburant est strictement réservé à l'usage des entreprises privées, selon le département d'État américain.

Le prix du litre d’essence super était auparavant fixé à 1,30 dollar, tandis que le litre de diesel était vendu à 1,10 dollar. Depuis janvier, ces deux carburants ne sont disponibles qu’en petites quantités et sont strictement rationnés.

Les prix sur le marché noir, quant à eux, ont grimpé en flèche pour atteindre entre 8 et 10 dollars le litre d'essence, bien hors de portée de la plupart des Cubains et plusieurs fois supérieurs aux niveaux du marché mondial. Les Nations Unies ont qualifié la semaine dernière le blocus pétrolier de Trump d'illégal, affirmant qu'il avait entravé “le droit du peuple cubain au développement tout en portant atteinte à ses droits à l'alimentation, à l'éducation, à la santé, à l'eau et à l'assainissement”.