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Battu par Alavés, le Barça fait une croix sur le record de points
information fournie par So Foot 13/05/2026 à 23:47

Battu par Alavés, le Barça fait une croix sur le record de points

Battu par Alavés, le Barça fait une croix sur le record de points

Deportivo Alavés 1-0 FC Barcelone

Buts : Diabate (45 e +1) pour les Babazorros

Une défaite anecdotique qui ne l’est pas totalement. Déjà assuré du titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone s’est incliné ce mercredi sur la pelouse du Deportivo Alavés (1-0) à Mendizorrotza. Ce revers met fin aux derniers espoirs des Catalans d’égaler le record de points en Liga : avec 91 points à deux journées de la fin, les Blaugrana ne pourront plus atteindre la barre symbolique des 100 unités. Cet exploit n’a été réalisé qu’à deux reprises en Espagne : par le Real Madrid de José Mourinho en 2011-2012 et par le Barça de Tito Vilanova en 2012-2013.…

FL pour SOFOOT.com

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