CSX nomme un nouveau directeur général alors que l'opérateur ferroviaire américain lutte contre la pression des activistes

par Nathan Gomes

CSX Corp CSX.O a nommé le vétéran Steve Angel au poste de directeur général, en remplacement de Joe Hinrichs, alors que l'opérateur ferroviaire américain fait face à la pression d'un investisseur activiste dans un contexte de consolidation rapide de l'industrie.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans la matinée de lundi.

Angel a dirigé la société de gaz industriels Praxair et est devenu le directeur général de la société combinée en 2018 après son accord avec Linde LIN.DE .

Il est devenu président du conseil d'administration en 2022 après avoir quitté son poste de directeur général. Il prévoit de se retirer du conseil d'administration de Linde en janvier.

Angel a commencé sa carrière chez General Electric GE.N où il a travaillé directement avec les locomotives et les opérations ferroviaires. Il a occupé divers postes de direction pendant plus de 22 ans au sein du conglomérat industriel américain.

CSX a fait l'objet de pressions de la part d'Ancora Holdings pour rechercher des options de fusion ou pour remplacer Hinrichs .

Lundi, Ancora s'est félicité de l'arrivée d'Angel à CSX et a prédit qu'il serait prêt à trouver un autre chemin de fer avec lequel fusionner.

Depuis la fusion surprise de 85 milliards de dollars entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N , la plus grande opération de rachat jamais réalisée dans l'industrie , les spéculations vont bon train sur d'autres grandes fusions, y compris une impliquant CSX.

L'apaisement des préoccupations antitrust sous l'administration Trump n'a fait qu'ajouter à l'optimisme.

"Le nouveau directeur général pourrait positionner la compagnie ferroviaire de manière plus stratégique, mais il ne faut pas s'attendre à ce que cela suggère une activité de transaction à court terme", a déclaré Jason Seidl, analyste chez TD Cowen.

CSX a déclaré qu'elle était prête à explorer tous les moyens d'augmenter la valeur de ses actions. Lundi, la société a réaffirmé qu'elle s'attendait à une croissance des volumes pour l'ensemble de l'année.

Toms Capital Investment Management a également demandé une réunion avec le conseil d'administration de CSX en août après avoir acquis une participation.