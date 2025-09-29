 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CSX nomme un nouveau directeur général alors que l'opérateur ferroviaire américain lutte contre la pression des activistes
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de détails, déclaration d'Ancora au paragraphe 7, commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Nathan Gomes

CSX Corp CSX.O a nommé le vétéran Steve Angel au poste de directeur général, en remplacement de Joe Hinrichs, alors que l'opérateur ferroviaire américain fait face à la pression d'un investisseur activiste dans un contexte de consolidation rapide de l'industrie.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 3 % dans la matinée de lundi.

Angel a dirigé la société de gaz industriels Praxair et est devenu le directeur général de la société combinée en 2018 après son accord avec Linde LIN.DE .

Il est devenu président du conseil d'administration en 2022 après avoir quitté son poste de directeur général. Il prévoit de se retirer du conseil d'administration de Linde en janvier.

Angel a commencé sa carrière chez General Electric GE.N où il a travaillé directement avec les locomotives et les opérations ferroviaires. Il a occupé divers postes de direction pendant plus de 22 ans au sein du conglomérat industriel américain.

CSX a fait l'objet de pressions de la part d'Ancora Holdings pour rechercher des options de fusion ou pour remplacer Hinrichs .

Lundi, Ancora s'est félicité de l'arrivée d'Angel à CSX et a prédit qu'il serait prêt à trouver un autre chemin de fer avec lequel fusionner.

Depuis la fusion surprise de 85 milliards de dollars entre Union Pacific UNP.N et Norfolk Southern NSC.N , la plus grande opération de rachat jamais réalisée dans l'industrie , les spéculations vont bon train sur d'autres grandes fusions, y compris une impliquant CSX.

L'apaisement des préoccupations antitrust sous l'administration Trump n'a fait qu'ajouter à l'optimisme.

"Le nouveau directeur général pourrait positionner la compagnie ferroviaire de manière plus stratégique, mais il ne faut pas s'attendre à ce que cela suggère une activité de transaction à court terme", a déclaré Jason Seidl, analyste chez TD Cowen.

CSX a déclaré qu'elle était prête à explorer tous les moyens d'augmenter la valeur de ses actions. Lundi, la société a réaffirmé qu'elle s'attendait à une croissance des volumes pour l'ensemble de l'année.

Toms Capital Investment Management a également demandé une réunion avec le conseil d'administration de CSX en août après avoir acquis une participation.

