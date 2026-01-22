CSX manque ses prévisions de résultats trimestriels en raison d'une faible demande industrielle et d'une baisse des volumes de charbon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - CSX CSX.O a annoncé jeudi des revenus et des bénéfices inférieurs aux attentes du marché pour le quatrième trimestre, la baisse de la demande industrielle et des volumes de charbon exportés ayant compensé les gains de prix et l'augmentation du trafic intermodal.

Les opérateurs ferroviaires américains tels que CSX ont été confrontés à une activité industrielle plus faible et à une demande de fret inégale, ce qui a incité les entreprises à réduire leurs coûts et à ajuster leurs opérations.

"Nos résultats trimestriels reflètent la faiblesse de la demande industrielle et les mesures prises pour ajuster notre structure de coûts", a déclaré le directeur général Steve Angel, ajoutant que la société se concentrera sur la productivité, le contrôle des coûts et la discipline en matière de capital en 2026.

La société basée à Jacksonville, en Floride, prévoit également une augmentation de la marge d'exploitation de 200 à 300 points de base en 2026 par rapport à la performance ajustée de 2025, ce qui a permis aux actions d'augmenter de 3,2 % dans les échanges prolongés.

La marge d'exploitation de CSX était de 31,6 % pour le trimestre, en hausse de 30 points de base par rapport à l'année précédente.

La société a enregistré des revenus de 3,50 milliards de dollars au quatrième trimestre, manquant l'estimation moyenne des analystes de 3,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel a baissé de 1 % par rapport à l'année précédente, en raison de la réduction des volumes de marchandises et de la baisse des recettes d'exportation du charbon.

Le bénéfice net de 39 cents par action a également été légèrement inférieur aux attentes de 41 cents.

Toutefois, la hausse des prix des marchandises et du transport intermodal, l'augmentation des volumes de transport intermodal et l'accroissement des recettes tirées de la surtaxe sur le carburant ont permis d'atténuer la baisse.

L'augmentation des volumes intermodaux reflète la stabilité de la demande de fret et l'amélioration de la fluidité du réseau, tandis que la fermeté des prix des marchandises témoigne de la capacité continue de CSX à répercuter les hausses de tarifs.