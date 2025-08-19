CSX en hausse après l'annonce par Reuters que Toms Capital souhaitait rencontrer le conseil d'administration de la société

19 août - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX

CSX.O augmentent de 1,9 % à 36,66 $

** Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a demandé à rencontrer le conseil d'administration de CSX après avoir récemment acquis une participation, ce qui fait craindre une possible fusion, rapporte Reuters, citant des personnes au fait du dossier

** Toms Capital a investi dans CSX au cours du deuxième trimestre, détenant 5,6 millions d'actions ordinaires au 30 juin

** Il n'est pas clair ce que veut exactement Toms Capital, mais Ben Pass, qui dirige la société, a l'habitude de pousser à la fusion des entreprises comme U.S. Steel et Kenvue KVUE.N , selon le rapport

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre CSX avait progressé de 11,5 % depuis le début de l'année