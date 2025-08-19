 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CSX en hausse après l'annonce par Reuters que Toms Capital souhaitait rencontrer le conseil d'administration de la société
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 18:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire CSX

CSX.O augmentent de 1,9 % à 36,66 $

** Le fonds spéculatif Toms Capital Investment Management a demandé à rencontrer le conseil d'administration de CSX après avoir récemment acquis une participation, ce qui fait craindre une possible fusion, rapporte Reuters, citant des personnes au fait du dossier

** Toms Capital a investi dans CSX au cours du deuxième trimestre, détenant 5,6 millions d'actions ordinaires au 30 juin

** Il n'est pas clair ce que veut exactement Toms Capital, mais Ben Pass, qui dirige la société, a l'habitude de pousser à la fusion des entreprises comme U.S. Steel et Kenvue KVUE.N , selon le rapport

** Jusqu'à la dernière clôture, le titre CSX avait progressé de 11,5 % depuis le début de l'année

