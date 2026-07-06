Csquare, soutenue par Brookfield, vise une valorisation pouvant atteindre 4,18 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte dans les paragraphes 4 à 7)

Le fournisseur de centres de données Csquare vise une valorisation pouvant atteindre 4,18 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, surfant sur la vague d'enthousiasme des investisseurs pour les entreprises censées bénéficier de l'essor de l'IA.

La société basée à Dallas a déclaré lundi qu’elle comptait lever jusqu’à 1,35 milliard de dollars lors de cette introduction en bourse, en proposant 50 millions d’actions à un prix compris entre 23 et 27 dollars chacune.

Les nouvelles introductions en bourse aux États-Unis ont repris après que les tensions géopolitiques ont brièvement freiné les émissions en début d’année, tandis que la demande en forte hausse pour les infrastructures informatiques dédiées à l’IA a stimulé l’intérêt des investisseurs pour les opérateurs de centres de données.

Les actions de Cerebras Systems ( CBRS.O ), fabricant de puces d’IA, , ont bondi lors de leur entrée en bourse en mai après que la société a levé 5,55 milliards de dollars lors de son introduction, le marché attendant désormais les introductions en bourse potentiellement phares d’Anthropic et d’OpenAI.

Fondée en 2019, Csquare possède et exploite 64 sites de centres de données répartis sur 21 agglomérations en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, fournissant des services de colocation et de connectivité aux entreprises, aux fournisseurs de cloud et aux opérateurs de télécommunications, selon son dossier d’introduction en bourse.

La société a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser la majeure partie du produit de l’introduction en bourse pour rembourser sa dette, le reste étant affecté aux besoins généraux de l’entreprise, notamment aux acquisitions, au fonds de roulement et aux dépenses d’investissement.

À l’issue de l’offre, Brookfield contrôlera environ 67 % des droits de vote de Csquare par l’intermédiaire d’entités qu’elle gère ou contrôle.

Csquare a l’intention de s’introduire à la Bourse de New York sous le symbole boursier "CSQR". Morgan Stanley, TD Securities, Wells Fargo Securities et BofA Securities figurent parmi les chefs de file de l’opération.