Csquare débute prudemment à Wall Street malgré l'essor des centres de données

Le fournisseur de centres de données Csquare a fait ses débuts à la Bourse de New York sur une légère baisse de 0,5%, valorisant l'entreprise à 3,24 milliards de dollars. Les actions ont ouvert à 20,90 dollars, contre un prix d'introduction de 21 dollars, lui-même fixé sous la fourchette indicative. L'opération a permis au groupe, soutenu par Brookfield, de lever 1,05 milliard de dollars grâce à la vente de 50 millions d'actions.

Cette introduction en Bourse reflète la prudence persistante des investisseurs envers les nouvelles cotations, même dans le secteur porteur des infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Les marchés restent particulièrement attentifs aux niveaux de valorisation et aux conditions de prix retenues lors des IPO.

Fondée en 2019 et basée à Dallas, Csquare possède et exploite des centres de données en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise fournit des services d'hébergement, d'alimentation électrique et de connectivité à des entreprises, des fournisseurs de services cloud et des opérateurs de télécommunications, des activités soutenues par la croissance continue des besoins en capacités de calcul.