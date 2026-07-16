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Csquare débute prudemment à Wall Street malgré l'essor des centres de données
information fournie par Zonebourse 16/07/2026 à 18:40

Le fournisseur de centres de données Csquare a fait ses débuts à la Bourse de New York sur une légère baisse de 0,5%, valorisant l'entreprise à 3,24 milliards de dollars. Les actions ont ouvert à 20,90 dollars, contre un prix d'introduction de 21 dollars, lui-même fixé sous la fourchette indicative. L'opération a permis au groupe, soutenu par Brookfield, de lever 1,05 milliard de dollars grâce à la vente de 50 millions d'actions.

Cette introduction en Bourse reflète la prudence persistante des investisseurs envers les nouvelles cotations, même dans le secteur porteur des infrastructures liées à l'intelligence artificielle. Les marchés restent particulièrement attentifs aux niveaux de valorisation et aux conditions de prix retenues lors des IPO.

Fondée en 2019 et basée à Dallas, Csquare possède et exploite des centres de données en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise fournit des services d'hébergement, d'alimentation électrique et de connectivité à des entreprises, des fournisseurs de services cloud et des opérateurs de télécommunications, des activités soutenues par la croissance continue des besoins en capacités de calcul.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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