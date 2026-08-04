CSG va se doter d'un nouveau site en Allemagne

CSG gagne 1,9% à 17,9 EUR à Amsterdam, alors que le groupe a annoncé l'acquisition, pour un montant non précisé, d'un site industriel de 57 hectares à Gnaschwitz, près de Bautzen, en Saxe, en vue d'y investir plus de 100 MEUR dans une première phase de développement.

Le groupe de défense tchèque entend y mettre en place des capacités de production de nitroglycérine et de produits à base de nitroglycérine, des composants essentiels à la fabrication de poudres à double et triple base utilisées comme charges propulsives pour les munitions de petit, moyen et gros calibre.

Le projet générera d'importantes synergies au sein du groupe, tout en renforçant son autonomie en matière de matériaux énergétiques stratégiques. La production de nitroglycérine et de produits dérivés approvisionnera aussi bien CSG que des clients externes.

La première phase de développement comprend également les préparatifs en vue de la fabrication de munitions et de composants de munitions. Cet investissement permettra d'accroître les capacités de production dans un segment où la demande connaît une forte croissance en Allemagne et en Europe.

Une fois les projets réalisés, le site devrait permettre la création de jusqu'à 125 emplois. Il renforcera la présence industrielle de CSG en Allemagne et constituera une nouvelle étape dans sa stratégie visant à bâtir une chaîne de valeur européenne verticalement intégrée pour les matériaux énergétiques et les munitions.

Cet investissement fait suite au rachat du site MSM Walsrode, à Bomlitz (Basse-Saxe), où CSG développe actuellement sa production industrielle de nitrocellulose afin d'y inclure de la nitrocellulose énergétique destinée à la fabrication de munitions.