CSG, partenaire de la Conférence de Munich sur la sécurité
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:34
Czechoslovak Group (CSG) annonce être devenu cette année partenaire de la Conférence de Munich sur la sécurité (Munich Security Conference, MSC), une première pour une entreprise tchèque. Cette participation marque une étape clé dans le positionnement du groupe comme acteur majeur de l'industrie de défense européenne et transatlantique, souligne CSG.
"Le Munich Security Conference n'est pas une question de visibilité ou de marketing. Il s'agit de responsabilité et de dialogue", déclare Michal Strnad, directeur général de CSG. Il souligne que le renforcement des capacités de défense européennes "ne remplace pas l'alliance transatlantique - il la renforce", dans le contexte de l'agression russe en Ukraine.
Présent dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis, le groupe emploie 14 000 personnes et développe des technologies avancées de défense et de sécurité. "La sécurité est une responsabilité partagée. CSG est prête à jouer son rôle", conclut Michal Strnad.
