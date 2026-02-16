 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CSG, partenaire de la Conférence de Munich sur la sécurité
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 09:34

Le groupe de défense affirme son ancrage transatlantique en rejoignant pour la première fois ce forum stratégique international.

Czechoslovak Group (CSG) annonce être devenu cette année partenaire de la Conférence de Munich sur la sécurité (Munich Security Conference, MSC), une première pour une entreprise tchèque. Cette participation marque une étape clé dans le positionnement du groupe comme acteur majeur de l'industrie de défense européenne et transatlantique, souligne CSG.

"Le Munich Security Conference n'est pas une question de visibilité ou de marketing. Il s'agit de responsabilité et de dialogue", déclare Michal Strnad, directeur général de CSG. Il souligne que le renforcement des capacités de défense européennes "ne remplace pas l'alliance transatlantique - il la renforce", dans le contexte de l'agression russe en Ukraine.

Présent dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis, le groupe emploie 14 000 personnes et développe des technologies avancées de défense et de sécurité. "La sécurité est une responsabilité partagée. CSG est prête à jouer son rôle", conclut Michal Strnad.

CSG

Valeurs associées

CSG BR RG-144A
28,4300 EUR Euronext Amsterdam +0,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank