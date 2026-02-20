 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO 2026-Le tableau des médailles
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 11:46

Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milano Cortina

Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milano Cortina

​Le ​tableau ​des ⁠médailles ‌des Jeux ​olympiques ‌d'hiver ⁠de ⁠Milan-Cortina ‌à ⁠l'issue ‌de la ⁠treizième ⁠journée:

Rang Pays Or Argent Bronze Total

1 Norvège 16 8 10 34

2 Etats-Unis ‌d'Amérique 9 12 6 27

3 Italie 9 5 12 26

4 France 6 8 5 19

5 Pays-Bas 6 7 3 16

6 Suède 6 6 3 15

7 Suisse 6 4 4 14

8 Allemagne 5 8 8 21

9 Autriche 5 8 5 18

10 Japon 5 7 12 24

11 Canada 4 5 6 15

12 Chine 3 3 4 10

13 Australie 3 2 1 6

14 Grande-Bretagne 3 0 0 3

15 Corée ​du ‌Sud 2 2 3 7

16 République ​Tchèque 2 2 0 4

17 Slovénie 2 1 1 4

18 Espagne 1 0 1 2

19 Brésil 1 0 0 1

19 Kazakhstan 1 0 0 1

21 Pologne 0 3 1 4

22 Nouvelle-Zélande 0 2 1 3

23 Finlande 0 1 4 5

24 Lettonie 0 1 1 2

25 Géorgie 0 1 0 1

26 Bulgarie 0 0 2 2

27 Belgique 0 0 1 1

(Bureau ⁠de ​Paris)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez se voit remettre la loi d'amnistie par le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, le 19 février 2026 au palais de Miraflores à Caracas ( AFP / Juan BARRETO )
    "Savoir demander pardon": amnistie historique au Venezuela
    information fournie par AFP 20.02.2026 12:35 

    Une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques a été promulguée jeudi au Venezuela, moins de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro lors d'une opération militaire des Etats-Unis. Des experts estiment toutefois que la portée de ... Lire la suite

  • Le coach du Celtic tacle ses propres supporters
    Le coach du Celtic tacle ses propres supporters
    information fournie par So Foot 20.02.2026 12:33 

    La morale dans les chaussettes. L’entraîneur du Celtic, Martin O’Neill, s’en est pris aux supporters de son propre club après la défaite 1-4 à domicile contre Stuttgart. En cause : peu après le coup d’envoi, des fans du Celtic ont lancé des balles de tennis sur ... Lire la suite

  • Vue générale des ballons de rugby de la France lors de l'échauffement avant le match France contre Argentine au Stade de France, Saint-Denis près de Paris
    Rugby-Le XV de France change de deuxième ligne pour défier l'Italie
    information fournie par Reuters 20.02.2026 12:02 

    Le sélectionneur de l'équipe de ‌France Fabien Galthié a annoncé vendredi seulement deux changements dans son XV de départ ​pour affronter l'Italie dimanche lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations, avec une toute nouvelle deuxième ligne. Emmanuel ... Lire la suite

  • L'avertissement sur les bénéfices de Diageo ébranle la confiance des investisseurs dans le nouveau PDG
    Le DG de Diageo prévoit de remanier son équipe de direction-FT
    information fournie par Reuters 20.02.2026 12:01 

    Le nouveau ‌directeur général de Diageo, Dave Lewis, prévoit ​une réorganisation majeure de son équipe de direction, a rapporté vendredi le Financial Times, citant ​des sources proches du dossier. Dave Lewis cherche à remplacer ​plusieurs membres du comité ⁠exécutif ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank