JO 2026-Le tableau des médailles

Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milano Cortina
Le tableau des médailles des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina à l'issue de la treizième journée:
Rang Pays Or Argent Bronze Total
1 Norvège 16 8 10 34
2 Etats-Unis d'Amérique 9 12 6 27
3 Italie 9 5 12 26
4 France 6 8 5 19
5 Pays-Bas 6 7 3 16
6 Suède 6 6 3 15
7 Suisse 6 4 4 14
8 Allemagne 5 8 8 21
9 Autriche 5 8 5 18
10 Japon 5 7 12 24
11 Canada 4 5 6 15
12 Chine 3 3 4 10
13 Australie 3 2 1 6
14 Grande-Bretagne 3 0 0 3
15 Corée du Sud 2 2 3 7
16 République Tchèque 2 2 0 4
17 Slovénie 2 1 1 4
18 Espagne 1 0 1 2
19 Brésil 1 0 0 1
19 Kazakhstan 1 0 0 1
21 Pologne 0 3 1 4
22 Nouvelle-Zélande 0 2 1 3
23 Finlande 0 1 4 5
24 Lettonie 0 1 1 2
25 Géorgie 0 1 0 1
26 Bulgarie 0 0 2 2
27 Belgique 0 0 1 1
(Bureau de Paris)
