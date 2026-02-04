CSG et Aselsan s'allient pour lancer une coentreprise européenne autour du système de défense aérienne Korkut
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:39
CSG annonce la signature, via sa filiale Excalibur International, d'un accord de coopération stratégique avec Aselsan en vue de créer une coentreprise basée dans l'Union européenne et de lancer le système de défense aérienne Korkut intégré sur le châssis Tatra Force 6×6.
Ce partenariat vise à développer des capacités communes dans des domaines clés tels que la défense aérienne, la guerre électronique, les munitions intelligentes et la sécurité des frontières.
L'intégration du système Korkut sur la plateforme Tatra constitue l'un des premiers résultats concrets de cette alliance et cible à la fois les clients européens et le marché mondial, comme alternative aux systèmes de défense aérienne européens existants.
Selon Milos Sivara, directeur général d'Excalibur International, "le système Korkut offre une solution moderne et très efficace, notamment contre les UAV, c'est-à-dire les drones", en soulignant que le coût de neutralisation est comparable au prix d'acquisition d'un drone.
Dans un contexte marqué par la montée en puissance des menaces liées aux systèmes aériens sans pilote, cette solution mobile est présentée comme susceptible de rencontrer rapidement un intérêt commercial significatif à l'international.
