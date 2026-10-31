Crypto : le Forum économique mondial dévoile ses 9 priorités pour les régulateurs

Crypto : le Forum économique mondial dévoile ses 9 priorités pour les régulateurs

Le Forum économique mondial dévoile neuf priorités pour encadrer les cryptomonnaies, après avoir étudié les réglementations de 35 juridictions. Si l'Europe fait figure de pionnière avec MiCA, son approche pourrait freiner l'innovation et la compétitivité du secteur, alerte Faustine Fleuret, directrice des affaires publiques de Morpho, interrogée par Cryptoast.

Neuf chantiers pour les régulateurs

Le Forum économique mondial (WEF) a publié cette semaine, avec le Boston Consulting Group, un rapport sur la régulation des crypto-actifs. Fondé sur l'étude de 35 juridictions, il propose neuf axes pour encadrer le secteur.

Parmi les priorités figurent la sécurité juridique, la protection des actifs des clients, l'encadrement des infrastructures, la régulation des monnaies numériques, la stabilité financière, la lutte contre la criminalité et la protection des investisseurs.

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L'Europe semble déjà bien positionnée, mais risque de perdre son avance, estime Faustine Fleuret, directrice des affaires publiques du protocole de prêt Morpho, interrogée par Cryptoast.

En anticipant trop l’ampleur et la survenance des risques, l’Europe ralentit aussi la croissance de ses acteurs. Faustine Fleuret directrice des affaires publiques de Morpho

L'Europe en avance, mais un cadre instable

Avec MiCA, pleinement applicable depuis fin 2024, l'Europe bénéficie d'une clarté réglementaire qui « n'a à ce jour aucun équivalent », souligne Faustine Fleuret. Mais le règlement fait déjà l'objet d'une consultation sur sa révision. Plusieurs autorités nationales remettent également en question le passeport européen, qui permet aux entreprises agréées dans un État membre d'opérer dans toute l'Union.

En matière de réglementation, la prévisibilité devrait être le jumeau inséparable de la clarté réglementaire. Faustine Fleuret directrice des affaires publiques de Morpho

Ces changements réglementaires répétés entraînent des coûts supplémentaires pour les entreprises européennes. À l'inverse, certaines plateformes étrangères peuvent proposer leurs services à des clients européens sans agrément dans l'UE, à condition que ces derniers les contactent de leur propre initiative. C'est le principe de la reverse solicitation, qui crée un risque de concurrence déloyale.

Stablecoins et tokenisation : les limites de MiCA

Sur les stablecoins, l'Europe n'a pas réussi à réduire la domination du dollar. Faustine Fleuret appelle à renforcer la compétitivité des stablecoins en euros, notamment en préservant leur utilisation dans les protocoles de finance tokenisée.

Encadrer, et non interdire, les rendements liés à l'usage des stablecoins. Faustine Fleuret directrice des affaires publiques de Morpho

La tokenisation, qui consiste à représenter des actifs financiers sur une blockchain, constitue un autre point faible.

Le régime “pilote” européen pour les infrastructures de marché DLT reste encore ce que son nom indique : une expérimentation sous plafonds, qui a dissuadé plus d'acteurs qu'elle n'en a embarqués. Faustine Fleuret directrice des affaires publiques de Morpho

Elle souhaite que le Market Integration and Supervision Package, actuellement en discussion, permette d'établir un régime permanent, débarrassé de ces limites.

DeFi : des règles existent déjà

La finance décentralisée (DeFi) soulève une autre question : faut-il créer de nouvelles obligations pour les protocoles ? Pour Faustine Fleuret, MiCA, DORA ou MiFID II permettent déjà d'encadrer les intermédiaires concernés.

Avant d'écrire une règle nouvelle, d’abord vérifier si les règles existantes suffisent. Faustine Fleuret directrice des affaires publiques de Morpho

La priorité serait donc de clarifier leur application. Lorsqu'une entité contrôle effectivement les actifs, les opérations ou la gouvernance d'un protocole et fournit un service relevant du règlement MiCA, elle est déjà soumise à ce règlement.

Du contrôle, des obligations ; pas de contrôle, pas d'obligés. Faustine Fleuret directrice des affaires publiques de Morpho

Une approche conforme à la recommandation centrale du WEF : adapter les règles existantes plutôt que de multiplier les obligations.

Source : Propos de Faustine Fleuret recueillis par Cryptoast, World Economic Forum