Crypto : à la découverte des actifs numériques qui génèrent des revenus réels

Pendant longtemps, investir dans les cryptomonnaies revenait à parier sur l'appréciation d'un prix sans fondamentaux quantifiables d'une façon traditionnelle. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, les principaux protocoles génèrent des revenus mesurables, rachètent et détruisent leurs propres tokens, et redistribuent de la valeur à leurs détenteurs. Ces mécanismes permettent enfin d'analyser ces actifs comme on analyse une entreprise : par leurs flux de trésorerie.

Les protocoles de finance décentralisée ne sont plus des expérimentations : ce sont des entreprises avec des revenus vérifiables en temps réel sur la blockchain. AAVE, le leader du prêt décentralisé, gérait plus de 43 milliards de dollars de dépôts en 2025 et perçoit une commission sur chaque emprunt. Hyperliquid, une plateforme d'échange décentralisée, a généré près d'un milliard de dollars de revenus en 2025. Morpho, protocole fondé par une équipe française, a facilité plus de 7 milliards de dollars de prêts optimisés. Ces chiffres sont publics, et consultables par n'importe qui grâce à la blockchain : une transparence impossible dans la finance traditionnelle.

Le mécanisme de burn : comparable à des rachats d'actions

ethereum a introduit avec une mise à jour dénommée EIP-1559 un mécanisme révolutionnaire : une partie des frais de transaction est définitivement détruite (« burned »). Plus le réseau est utilisé, plus l'offre en circulation diminue. C'est comparable à un programme de rachat d'actions permanent et automatique, mais entièrement transparent et non discrétionnaire. Quand BlackRock tokenise des fonds sur Ethereum, quand des milliards transitent en stablecoins, chaque transaction contribue à réduire l'offre d'ether (ETH). Ce mécanisme vise à aligner l'utilité du réseau avec la valeur du token.

Rachats et redistribution : le modèle Hyperliquid

Certains protocoles vont plus loin. Hyperliquid utilise une partie de ses revenus pour racheter son propre token sur le marché ouvert. Ce mécanisme, familier aux investisseurs en actions, peut créer une pression acheteuse proportionnelle à l'activité de la plateforme. D'autres protocoles redistribuent directement leurs revenus aux détenteurs de tokens qui participent à la gouvernance. Ces modèles peuvent créer un lien direct entre l'usage du protocole et la valeur retournée aux investisseurs.

Le staking ? Un rendement à nuancer

Le mécanisme de proof-of-stake (utilisé par Ethereum, solana , BNB ou Hyperliquid et à différencier du proof-of-work de bitcoin ) permet aux détenteurs de tokens de percevoir des récompenses en sécurisant le réseau, généralement entre 2% et 7% par an. Mais ce rendement mérite d'être nuancé : contrairement aux dividendes d'une entreprise, les récompenses de staking proviennent souvent de l'émission de nouveaux tokens. Si tout le monde stake, personne ne s'enrichit réellement : c'est une dilution mutualisée. Le vrai critère est le rendement réel : récompenses de staking moins le taux d'inflation du réseau. Sur Ethereum, la destruction des frais de transaction perçus (“burn”) peut compenser, voire dépasser, l'émission de nouveaux tokens, pouvant créer un rendement réel positif selon son usage.

Comment analyser ces actifs

Ces mécanismes permettent d'appliquer aux cryptomonnaies des cadres d'analyse fondamentale. Quels sont les revenus du protocole ? Quelle part est redistribuée ou utilisée pour des rachats ? Le taux de burn compense-t-il l'inflation ? Le rendement de staking est-il réel ou dilutif ? Des sites comme Token Terminal, DefiLlama ou Dune Analytics agrègent ces données en temps réel. L'investisseur peut désormais distinguer les protocoles qui créent de la valeur de ceux qui n'en créent pas.

S'exposer via des ETN régulés

Les ETN permettent d'accéder à ces actifs générateurs de revenus via votre courtier habituel. Certains ETN stakés capturent automatiquement les récompenses de staking : le coin entitlement — le nombre de tokens représentés par chaque part — augmente au fil du temps.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.