Crypto: des flux sortants conséquents... avant le grand rebond ?

CoinShares

Les données macroéconomiques pèsent sur le sentiment : 812 M$ de sorties, majoritairement concentrées aux Etats-Unis, selon le département Recherche de CoinShares.

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 812 millions de dollars sortants la semaine dernière. Malgré cela, les flux depuis le début de l'année (YTD) restent solides à 39,6 milliards de dollars, proches du record de l'an dernier (48,6 milliards de dollars).

Les États-Unis concentrent l'essentiel des retraits (1 Md$), alors que la Suisse (+126,8 M$), le Canada (+58,6 M$) et l'Allemagne (+35,5 M$) ont enregistré des entrées nettes, laissant penser que la défiance reste spécifique au marché américain.

bitcoin (-719 M$) et ethereum (-409 M$) subissent des pressions, tandis que Solana (+291 M$) capte de forts flux, soutenus par l'anticipation des futurs ETF américains.

Un retournement lié aux taux américains

Les chiffres plus robustes du PIB révisé et des commandes de biens durables aux États-Unis ont atténué les attentes d'assouplissement monétaire. Les marchés n'anticipent plus que deux baisses de taux cette année, ce qui a freiné l'appétit pour les actifs risqués, dont les cryptomonnaies.

Pour autant, les entrées mensuelles se montent encore à 4 milliards de dollars et les flux annuels cumulent près de 40 Md$, confirmant l'intérêt structurel des investisseurs institutionnels et particuliers pour cette classe d'actifs.

Des contrastes régionaux

Alors que les retraits américains dominent, l'Europe et le Canada se distinguent par des flux positifs. Cette divergence suggère que la baisse de confiance n'est pas généralisée, mais principalement liée à l'évolution des anticipations monétaires aux États-Unis.

Les gagnants et les perdants

Bitcoin : 719 M$ de sorties, sans hausse notable des positions vendeuses, ce qui indique une défiance probablement temporaire.

Ethereum : 409 M$ de retraits, freinant sa dynamique annuelle (+12 Md$ YTD, mais seulement +86 M$ en septembre). Il est d'ailleurs intéressant de constater que c'est un ETF Ether avec un levier multiple de deux qui a enregistré le plus d'entrées la semaine passée (plus de 290M$), ce qui laisse suggérer que les investisseurs se préparent à un rebond imminent.

Solana : 291 M$ d'entrées nettes, bénéficiant d'un regain d'intérêt lié aux projets d'ETF aux États-Unis.

XRP : 93,1 M$ d'entrées, porté par le même mouvement d'anticipation.

À retenir pour les investisseurs Boursorama : malgré un coup de frein lié au contexte macro américain, les flux restent largement positifs sur l'année. Les investisseurs européens semblent moins affectés par les anticipations de taux, tandis que des altcoins comme Solana ou XRP tirent parti de la perspective d'ETF pour attirer des capitaux.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.

