CrowdStrike plonge après des perspectives de revenus trimestriels faibles
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 10:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de CrowdStrike CRWD.O ont baissé de 3,2 % à 409,29 $ avant la cloche

** CRWD prévoit des revenus trimestriels faibles, l'impact de la panne de Windows persistant

** La société prévoit un chiffre d'affaires trimestriel compris entre 1,21 et 1,22 milliard de dollars, contre une estimation de 1,23 milliard de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Au moins six sociétés de courtage ont baissé leurs prévisions sur l'action suite aux résultats

** Trente-trois des 55 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 19 comme "conservée" et 3 comme "vendue" ou inférieure; leur PT médian est de 480 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, CRWD a progressé de 23,5 %

