Crossject renforce sa trésorerie au premier semestre, la perte se creuse

Crossject a publié au titre du premier semestre 2026 une perte nette de 8,6 millions d'euros, contre 4,9 millions un an plus tôt, sur fond de baisse de la facturation liée à son contrat avec l'agence américaine Barda.

Les produits d'exploitation ont reculé de 40%, à 4,8 millions d'euros. La facturation Barda s'est établie à 2,5 millions, contre 6,6 millions au premier semestre 2025, période qui avait bénéficié d'une campagne de validation et d'une étude clinique liées au programme Zepizure. Hors amortissements, provisions et éléments de cession, les charges d'exploitation sont restées stables à 10,3 millions d'euros.

La société affiche en revanche une situation financière renforcée après son augmentation de capital de 15 millions d'euros réalisée en mai. Sa trésorerie atteignait 12,3 millions d'euros fin juin, contre 5,1 millions fin décembre, tandis que ses capitaux propres sont redevenus positifs à 3 millions d'euros. L'endettement financier net a été ramené à 6,3 millions d'euros, contre 17,4 millions six mois auparavant.

Après la clôture, Crossject a par ailleurs obtenu la prolongation jusqu'en juin 2030 de son contrat avec la Barda et 4,7 millions de dollars de financement non dilutif supplémentaire, portant à 48 millions de dollars le financement total consacré au développement de Zepizure.