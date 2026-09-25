 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Crossject renforce sa trésorerie au premier semestre, la perte se creuse
information fournie par Zonebourse 25/09/2026 à 08:39
Ajouter Boursorama à vos sources

Crossject a publié au titre du premier semestre 2026 une perte nette de 8,6 millions d'euros, contre 4,9 millions un an plus tôt, sur fond de baisse de la facturation liée à son contrat avec l'agence américaine Barda.

Les produits d'exploitation ont reculé de 40%, à 4,8 millions d'euros. La facturation Barda s'est établie à 2,5 millions, contre 6,6 millions au premier semestre 2025, période qui avait bénéficié d'une campagne de validation et d'une étude clinique liées au programme Zepizure. Hors amortissements, provisions et éléments de cession, les charges d'exploitation sont restées stables à 10,3 millions d'euros.

La société affiche en revanche une situation financière renforcée après son augmentation de capital de 15 millions d'euros réalisée en mai. Sa trésorerie atteignait 12,3 millions d'euros fin juin, contre 5,1 millions fin décembre, tandis que ses capitaux propres sont redevenus positifs à 3 millions d'euros. L'endettement financier net a été ramené à 6,3 millions d'euros, contre 17,4 millions six mois auparavant.

Après la clôture, Crossject a par ailleurs obtenu la prolongation jusqu'en juin 2030 de son contrat avec la Barda et 4,7 millions de dollars de financement non dilutif supplémentaire, portant à 48 millions de dollars le financement total consacré au développement de Zepizure.

Valeurs associées

CROSSJECT
1,3860 EUR Euronext Paris +4,21%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,737 -6,71%
Pétrole Brent
105,51 -1,18%
CAC 40
8 082,06 0,00%
GENFIT
8,7 -3,87%
2CRSI
28,22 -6,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank