Croissance trimestrielle de 10,1% pour Bureau Veritas

Porté par la mise en oeuvre de son plan stratégique LEAP | 28 et sa réorganisation en quatre divisions opérationnelles effective depuis le 1er juillet 2026, Bureau Veritas enregistre une croissance totale de son chiffre d'affaires à deux chiffres au troisième trimestre 2026. La société de prospective, de test, d'inspection et de certification a réaffirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.

Au troisième trimestre 2026, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 1,569 milliard d'euros, en hausse de 10,1% sur un an en données publiées. La croissance organique s'établit à 6,2%, affichant une amélioration séquentielle par rapport aux trimestres précédents.

Dans le cadre du plan LEAP | 28, Bureau Veritas a poursuivi la rotation de son portefeuille d'actifs (environ 21% réalisés) et la sortie de ses activités non stratégiques (essais et inspection de Produits Pétroliers & Pétrochimiques, Charbon, et Services aux Gouvernements). Le groupe a par ailleurs relevé son objectif de croissance totale du chiffre d'affaires à taux de change constant, visant désormais un taux de croissance annuel moyen (TCAM) à deux chiffres sur la période 2027-2028.

Les objectifs annuels ont été confirmés : une croissance organique du chiffre d'affaires située dans une fourchette modérée à élevée à un chiffre, une amélioration de la marge opérationnelle ajustée à taux de change constant, et des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé.