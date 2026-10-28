Croissance confirmée pour Groupe Crit au troisième trimestre

Dans un environnement macroéconomique incertain, le spécialiste du travail temporaire a enregistré, au troisième trimestre, un chiffre d'affaires consolidé de 885,1 millions d'euros, en progression purement organique de 2% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Durant cette période, l'activité a bénéficié d'une amélioration conjointe sur le marché français ( 1,8% à 488,8 millions d'euros) et à l'International ( 2,2% à périmètre et change constants, à près de 396,3 millions d'euros).

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, les revenus atteignent 2,551 milliards d'euros, soit une hausse de 1,9% (et de 2,2% à données comparables).

Fort de ces performances trimestrielles, le groupe réaffirme sa confiance dans sa trajectoire de développement, en dépit d'un manque de visibilité sur l'évolution économique des prochains mois.