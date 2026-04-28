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Croissance atone pour Cie des Alpes au 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 18:35

Après une croissance de 9,5% en comparable au 1er trimestre de son exercice comptable, la croissance ralentit nettement au 2e trimestre. Le groupe pointe "des éléments calendaires défavorables".

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires consolidé de Cie des Alpes ressort à 593,7 MEUR (consensus : 613 MEUR), en hausse de 1% en données publiées et de 0,2% à périmètre comparable. Selon le groupe, cette progression modeste s'explique principalement par un effet de calendrier défavorable, avec un jour de vacances de Noël en moins par rapport à l'an dernier, après un effet inverse au 1er trimestre.

Dans le détail, les Domaines skiables et activités outdoor voient leur chiffre d'affaires ressortir à 456,5 MEUR, en hausse de 2,7% (1,8% à périmètre comparable). L'activité a été globalement solide, malgré des perturbations en début de vacances de février liées à d'importantes chutes de neige ayant entraîné des fermetures temporaires. La fin de saison, notamment en mars, s'est en revanche révélée bien orientée, précise la compagnie.

La division Distribution & Hospitality enregistre quant à elle un chiffre d'affaires de 81,1 MEUR, en baisse de 4,5%, pénalisée par la fermeture d'une résidence MMV à la suite d'un incendie. Hors cet élément, la dynamique commerciale aurait été positive, assure Cie des Alpes.

Enfin, les Parcs de loisirs affichent un chiffre d'affaires de 56,1 MEUR, en recul de 3,6% (baisse de 4,9% à périmètre comparable), principalement en raison de l'effet calendaire défavorable, dans un trimestre où l'activité reste saisonnièrement faible.

Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires atteint 882,7 MEUR (consensus : 879 MEUR), en hausse de 3,9% en données publiées et de 3,1% à périmètre comparable. "Les bonnes performances enregistrées au 1er semestre 2025/26 sont conformes aux attentes du Groupe", fait savoir Cie des Alpes qui se dit par ailleurs "confiante dans le bon déroulement du 2nd semestre".

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