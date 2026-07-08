Critical Metals lance une analyse stratégique pour accélérer le projet Tanbreez consacré aux terres rares

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La société minière spécialisée dans les terres rares Critical Metals Corp CRML.O a annoncé mercredi qu'elle étudiait différentes options, notamment une scission, des cessions d'actifs, des coentreprises et des partenariats, afin de se concentrer sur son projet Tanbreez au Groenland.

La société a précisé que cette analyse visait à réorienter ses ressources et ses capitaux vers l’accélération du développement de Tanbreez, son projet phare censé fournir des éléments de terres rares, pour lesquels la demande est forte, à des clients de tout l’hémisphère occidental.

Critical Metals a précisé que cette analyse pourrait impliquer la cession d’actifs non stratégiques, en attente de finalisation ou récemment acquis, bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’elle débouche sur une transaction. La société a mandaté Clear Street en tant que banque conseil et White & Case LLP en tant que conseiller juridique pour évaluer les options relatives à son portefeuille .