Criteria porte sa participation dans Naturgy à 26 % après avoir acheté 2 % à BlackRock
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société espagnole Criteria a acquis une participation de 2% dans la société énergétique Naturgy NTGY.MC pour environ 485 millions d'euros ($568 millions), ce qui porte sa participation à 25,986%, a déclaré mercredi un porte-parole de Criteria à la suite d'un dépôt auprès de l'autorité de surveillance des marchés CNMV.

La société espagnole, qui reste le principal actionnaire de Naturgy, a acquis cette participation après avoir partiellement participé la semaine dernière à un placement accéléré d'une participation de 7,1% dans Naturgy, géré par JP Morgan pour le compte de BlackRock, pour un montant de 1,7 milliard d'euros, soit 24,75 euros par action.

À ce prix, les quelque 19,6 millions d'actions achetées par Criteria valent 485,1 millions d'euros.

BlackRock est devenu actionnaire de Naturgy par le biais de l'acquisition en 2024 de Global Infrastructure Partners (GIP), qui avait déjà investi dans l'entreprise.

Après le placement de la semaine dernière, BlackRock est désormais le quatrième investisseur de Naturgy, avec une participation de 12,626 %, selon l'autorité de surveillance. La société de capital-investissement CVC détient 18,6 % et le fonds australien IFM 15,2 %.

(1 $ = 0,8532 euro)

