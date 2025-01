Criteo: nomination d'un nouveau directeur général information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 14:29









(CercleFinance.com) - Criteo a annoncé mardi la nomination de Michael Komasinski, un spécialiste des technologies publicitaires, en tant que directeur général, en remplacement de Megan Clarken qui quittera ses fonctions le mois prochain après quatre ans passés au même poste.



Le groupe de publicité en ligne indique que Michael Komasinski est actuellement le directeur général pour les Amériques des activités de données et de technologies du groupe de communications japonais dentsu.



Il était précédemment passé chez Razorfish et Nielsen.



Diplômé en ingénierie et en philosophie à l'Université Vanderbilt et titulaire d'un MBA de la Kelley School of Business de l'Université de l'Indiana, Komasinski affiche plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la publicité numérique, souligne Criteo.



Le titre de la société française, qui cote sur le Nasdaq, était attendu en hausse de 1% mardi à l'ouverture de la Bourse de New York suite à cette nomination.



L'action a gagné plus de 53% sur les 12 mois écoulés.





