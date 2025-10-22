CRIT : Chiffre d’affaires sur 9 mois 2025 : 2 504,7 M€ (+10,4%)

Paris (France) 22 octobre 2025, 17h45 - Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, annonce son chiffre d’affaires réalisé sur le 3ème trimestre de l’exercice 2025 (1er juillet – 30 septembre 2025).
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le troisième trimestre 2025 s’établit à 868,0 M€ pratiquement stable (-0,6% en croissance organique) par rapport à la même période de l’exercice précédent (876,0 M€). Cette évolution témoigne de la résilience de l’activité face à des conditions de marché toujours contrastées.
