CRIT : Chiffre d’affaires sur 9 mois 2025 : 2 504,7 M€ (+10,4%)
information fournie par Boursorama CP 22/10/2025 à 17:45

Paris (France) 22 octobre 2025, 17h45 - Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, annonce son chiffre d’affaires réalisé sur le 3ème trimestre de l’exercice 2025 (1er juillet – 30 septembre 2025).

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le troisième trimestre 2025 s’établit à 868,0 M€ pratiquement stable (-0,6% en croissance organique) par rapport à la même période de l’exercice précédent (876,0 M€). Cette évolution témoigne de la résilience de l’activité face à des conditions de marché toujours contrastées.

Valeurs associées

CRIT
60,400 EUR Euronext Paris 0,00%

A lire aussi

  • carrefour, (Crédit: / Wikimedia Commons)
    Carrefour confirme ses objectifs pour 2025
    information fournie par Zonebourse 22.10.2025 18:16 

    Le chiffre d'affaires TTC progresse de +2,1% au 3ème trimestre en comparable (LFL). Il s'établit à 22 614 MEUR pre-IAS 29, en croissance de +1,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change négatif de -2,8%, principalement lié à la dépréciation ... Lire la suite

  • ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Kering annonce des ventes en baisse de 10% au 3T, toujours plombées par Gucci
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:15 

    Le groupe de Luxe Kering a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en baisse de 10% au troisième trimestre à 3,4 milliards d'euros, toujours plombé par sa marque phare Gucci, signe de l'ampleur de la tâche qui attend le nouveau directeur général Luca de Meo La performance ... Lire la suite

  • ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )
    Michelin: chiffre d'affaires en baisse de 6,6% au 3T, pénalisé par l'Amérique du Nord
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 18:12 

    Les ventes de Michelin ont à nouveau reculé au troisième trimestre 2025, de 6,6%, à 6,25 milliards d'euros, en raison "majoritairement" de la région Amérique du Nord, a indiqué le fabricant français de pneus. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché ... Lire la suite

  • Boutique Gucci, dans le quartier de La Madeleine, à Paris. (Crédit: L. Grassin / )
    Kering : la performance du troisième trimestre en deçà de celle du marché
    information fournie par AOF 22.10.2025 18:12 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au troisième trimestre 2025 s’élève à 3,4 milliards d’euros, en recul de 10% en données publiées et de 5% en comparable (compte tenu d’un effet de change négatif de 5%). "La baisse de 5% en comparable du chiffre d’affaires ... Lire la suite

