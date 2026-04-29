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CRIT : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026 : 785,6 M€ (+2,5%)
information fournie par Boursorama CP 29/04/2026 à 17:45

Paris (France) 29 avril 2026, 17h45 - Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, annonce son chiffre d’affaires réalisé sur le 1er trimestre de l’exercice 2026 (1er janvier – 31 mars 2026).

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le premier trimestre 2026 s’établit à 785,6 M€ (1) en hausse de 2,5% par rapport à 2025 (+3,6% en croissance organique CJO (2)). Cette progression vient confirmer les signes d’amélioration de l’activité constatés depuis fin 2025 tant en France qu’à l’International malgré un contexte économique toujours incertain.
En France, le chiffre d’affaires du trimestre s’établit à 432,1 M€ en hausse de 3,5%, tandis que l’International affiche une croissance de 3,3% à périmètre et change constants (+3,7% en organique CJO) avec un chiffre d’affaires de 353,4 M€ représentant 45% de l’activité totale du trimestre.

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