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CRH a réitéré ses prévisions d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2026, le titre gagne 1%
information fournie par AOF 30/07/2026 à 14:48
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(Zonebourse.com) - L'EBITDA du deuxième trimestre 2026 était légèrement inférieur aux prévisions de Jefferies, mais légèrement supérieur au consensus.

Jefferies note que la direction a réitéré ses prévisions d'EBITDA ajusté pour l'exercice 2026 et estime que le consensus concernant l'EBITDA restera probablement relativement stable (à 8,31 milliards de dollars, il se situe au milieu de la fourchette de 8,1 à 8,5 milliards de dollars).

Les prévisions de BPA (bénéfice par action) restent inchangées, entre 5,6 et 6,05 dollars, malgré des prévisions de taux d'imposition plus élevées (26% contre 24% précédemment).

Jefferies souligne dans son étude que depuis le début de l'année, CRH a finalisé 17 transactions pour un montant de 1,4 milliard de dollars. La plus importante, Axius Water, n'était, selon l'analyste, pas incluse dans les prévisions pour l'exercice 2026. Le groupe prévoit la finalisation de l'acquisition d'Arcosa, d'une valeur de 8,5 milliards de dollars, au premier trimestre 2027.

Jefferies indique également que les prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 ont été légèrement revues à la baisse de 100 millions de dollars, pour s'établir entre 2,7 et 2,9 milliards de dollars sur la période.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026 s'élève à 10,777 milliards de dollars, contre 10,719 milliards de dollars pour Jefferies, soit une croissance des ventes à périmètre comparable de 3,6% contre 2,6% pour Jefferies.

L'EBITDA ajusté, à 2 627 millions de dollars, est inférieur de 1,5% aux prévisions de Jefferies (2 668 millions de dollars), soit une baisse de 2,4% en raison des ventes de terrains selon l'analyste (52 millions de dollars contre une hypothèse de stabilité pour Jefferies, à 29 millions de dollars). Il reste toutefois supérieur au consensus (2 809 millions de dollars).

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 14:48:00.

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