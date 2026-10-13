Crédit Agricole signe un accord pour racheter la banque allemande IKB

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Le groupe français Crédit Agricole a annoncé lundi avoir signé un accord avec le fonds d'investissements américain Lone Star Funds en vue du rachat de la totalité du capital de la banque allemande IKB Deutsche Industriebank, pour un montant non communiqué.

"L'acquisition d'IKB permettra au Crédit Agricole d'atteindre immédiatement une taille significative sur le marché allemand des entreprises de taille intermédiaire (ETI), avec une franchise solidement établie dotée d'une forte légitimité auprès du Mittelstand, d'une large base clients et des équipes de tout premier plan possédant une expertise sectorielle approfondie", a indiqué le groupe bancaire dans un communiqué.

La banque IKB, qui compte environ 600 collaborateurs, affichait fin 2025 un bilan de 14,3 milliards d'euros et un encours de crédits de 8,2 milliards d'euros. Son bénéfice net s'est élevé à 61 millions d'euros l'an dernier.

Première économie européenne, l'Allemagne est centrale dans la stratégie de développement de Crédit Agricole en Europe. Le groupe avait annoncé jeudi son intention d'y lancer, fin octobre, une offre de banque universelle destinée aux particuliers dans le pays, où il est déjà présent dans le crédit à la consommation.

Une des priorités du groupe français, qui accompagne beaucoup de grandes entreprises allemandes, est notamment de se développer vers les entreprises de taille intermédiaire (qui réalisent entre 500 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires).

Il compte acquérir des clients grâce à des offres d'épargne, notamment les produits correspondant aux réformes en train d'être conduites sur les retraites. Le gouvernement allemand a notamment annoncé en juillet l'introduction d'une dose de capitalisation dans le système de retraites.

La finalisation de l'opération est prévue d'ici la fin du deuxième trimestre 2027.