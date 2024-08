Crédit Agricole, Ramsay, Rémy Cointreau... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Bastide

Le groupe Bastide annonce un chiffre d'affaires annuel en hausse de 8,2% à 530 millions d'euros, supérieur à l'objectif de 520 millions, et une accélération de sa croissance organique au quatrième trimestre 2023-2024, à +9,5%. Le spécialiste de la prestation de santé à domicile confirme son objectif de rentabilité de 8,4% en 2023-2024, "compte tenu de l'excellente dynamique enregistrée sur le quatrième trimestre et de la performance très soutenue des activités à forte valeur ajoutée". Pour l'exercice 2024-2025, il vise un chiffre d'affaires de plus de 560 millions d'euros.

Crédit Agricole

L'augmentation de capital de Crédit Agricole S.A. réservée aux 180 000 salariés et anciens salariés du groupe Crédit Agricole (ACR 2024), dont la période de souscription s'est déroulée du 27 juin au 10 juillet 2024, a été réalisée le 29 août 2024. 23 918 personnes, en France et dans le monde, y ont souscrit, pour un montant global de 169 millions d'euros. La formule d'investissement proposait un prix de souscription comprenant une décote de 20% sur le prix de l'action, calculé selon la moyenne arithmétique des cours d'ouverture de l'action entre le 29 mai et 25 juin 2024 inclus.

Dékuple

L'expert du data marketing cross-canal publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Médian Technologies

Median Technologies annonce qu'eyonis LCS (Lung Cancer Screening), son logiciel dispositif médical propriétaire basée sur les technologies de l'intelligence artificielle et du machine learning pour le dépistage du cancer du poumon, a atteint tous les critères d'évaluation primaire et secondaires dans l'étude Reality, la première des deux études pivots requises pour l'obtention des autorisations de mise sur le marché aux Etats Unis et en Europe. Le logiciel dispositif médical eyonis LCS est conçu pour améliorer la détection et la précision diagnostique des scanners à faible dose.

Ramsay

Ramsay annonce un chiffre d'affaires annuel groupe provisoire en hausse de 6,5% à 5 milliards d’euros à fin juin 2024, soutenu par une croissance du volume d'activité dans toutes les zones géographiques. Le groupe d’établissements de santé précise que son Ebitda a diminué de 1,7% à 610,9 millions d’euros, impacté par "des subventions significativement plus faibles que l’année précédente, une hausse des salaires, l'inflation des achats et des contraintes liées à la pénurie de personnel"

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a pris acte de la communication du Ministère du Commerce de la République populaire de Chine (MOFCOM) qui évalue, de manière préliminaire et sans effet immédiat, à 38,1% la marge de dumping réalisée sur les importations en Chine de la division Cognac de Rémy Cointreau. Ce qui pourrait impliquer une taxe additionnelle dans la même proportion sur les exportations futures de cognac vers la Chine.