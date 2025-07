Industrie : Safran va installer une nouvelle usine en France, "un choix de souveraineté et d’avenir", se réjouit Emmanuel Macron

Emmanuel Macron à Paris, le 12 juin 2025. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Merci à EDF : notre électricité propre et compétitive attire les leaders mondiaux. L’industrie c’est ici !", a réagi le président de la République Emmanuel Macron après l'annonce de la nouvelle.

Une nouvelle bien accueillie par Emmanuel Macron. Ce jeudi 31 juillet, le motoriste français Safran a annoncé choisir la France pour implanter une nouvelle usine de freins carbone dans l'Ain, un investissement "de plus de 450 millions d'euros à terme" déterminé entre autres par l'accès à une électricité abordable.

"Safran choisit l’Auvergne-Rhône-Alpes pour sa nouvelle usine de freins carbone. Un choix de souveraineté et de réindustialisation, de décarbonation et d’avenir !", s'est réjoui le président de la République. "Merci à EDF : notre électricité propre et compétitive attire les leaders mondiaux. L’industrie c’est ici !", a poursuivi Emmanuel Macron.

Dans un communiqué, le groupe a expliqué que "l'énergie pouvant représenter jusqu'à 30% du coût de fabrication d'un frein carbone, la garantie pour cette nouvelle usine d'un accès sécurisé à une électricité décarbonée à un prix stable et compétitif à long terme a permis ce choix d'implantation". Safran disait, fin 2024, hésiter à installer ce projet en Amérique du Nord en raison du coût de l'énergie.

L'annonce de la localisation de cette usine en France avait été faite par le président en 2019 et les services de l'Etat, essentiellement à Bercy, se sont depuis mobilisés pour rendre ce projet compétitif pour Safran. Cette usine, dont l'entrée en service est prévue en 2030, complétera le dispositif mondial existant de Safran qui possède déjà des installations pour la fabrication de freins carbone à Villeurbanne (France), Walton (Etats-Unis) et Sendayan (Malaisie). L'Etat a fourni une subvention à hauteur de 15 millions d'euros et la région a fait une promesse de subvention de 16 millions d'euros, indique-t-on à Bercy.

EDF "se réjouit du choix fait par Safran d'installer son usine en France"

Le délai du raccordement aux réseaux de transport d'électricité RTE, point clé pour les implantations d'usines, a été raccourci à 45 mois pour ce projet contre 60 mois habituellement. EDF a proposé à Safran l'énergie à un prix de 55 euros du mégawatt-heure, a indiqué Bercy à l'AFP. EDF "se réjouit du choix fait par Safran d'installer son usine en France et de pouvoir ainsi lui fournir une électricité compétitive et décarbonée pour les besoins de son futur projet", a réagi l'énergéticien dans un communiqué.

L'arrivée de Safran dans l'Ain "est le fruit d'un travail collectif, exigeant, conduit avec méthode et détermination par la région" Auvergne-Rhône-Alpes, a aussi souligné Fabrice Pannekoucke, président de la région. "Avec cette nouvelle usine, nous renforçons notre position de leader mondial des freins carbone et sécurisons notre capacité à accompagner nos clients, dans un contexte de forte croissance du trafic aérien", a souligné le directeur général de Safran Olivier Andriès cité dans le communiqué.

Safran Landing Systems équipe à ce jour 55% des avions commerciaux de plus de 100 places et accompagne plus de 500 compagnies aériennes. Plus performants et plus légers, les freins carbone offrent une endurance trois fois supérieure aux freins aciers tout en permettant aux opérateurs de réduire leur consommation de carburant.